Опасный комментарий: омич ответит за поддержку терроризма в интернете

СУ СК России по Омской области сообщает, что в апреле 2023 года омич оставил комментарии под статьей, где осуждался террористический акт в Питере. В этих комментариях он поддерживал терроризм и оправдывал такие действия. Его заметили сотрудники ФСБ, которые проводили оперативную работу в интернете. Действия молодого человека попадают под ч. 2 ст. 205.2 УК РФ.