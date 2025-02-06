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Posted 6 февраля, 05:17

Published 6 февраля, 05:17

Modified 6 февраля, 05:19

Updated 6 февраля, 05:19

Омича отправили под домашний арест за оправдание терроризма

Опасный комментарий: омич ответит за поддержку терроризма в интернете

6 февраля 2025, 05:17
Фото: 1MI. Омича отправили под домашний арест за оправдание терроризма

В Омске будут судить 19-летнего парня за оправдание терроризма в интернете

Основанием для обвинения стал комментарий в открытом телеграм-сообществе.

СУ СК России по Омской области сообщает, что в апреле 2023 года омич оставил комментарии под статьей, где осуждался террористический акт в Питере. В этих комментариях он поддерживал терроризм и оправдывал такие действия. Его заметили сотрудники ФСБ, которые проводили оперативную работу в интернете. Действия молодого человека попадают под ч. 2 ст. 205.2 УК РФ.

Во время обыска у 19-летнего парня забрали ноутбук и телефоны — они стали доказательствами. Изначально обвиняемого заключили под стражу, однако позже меру пресечения изменили на домашний арест.

Если омича признают виновным, ему грозит штраф от 300 тысяч до миллиона рублей, а также тюремный срок от пяти до семи лет. Сам парень свою вину не признает. Дело будет рассматривать 2-й Восточный окружной военный суд.

Напомним, в начале февраля случился подобный случай: омича отправили в колонию за комментарий в Телеграме.

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#Риана Дязанцева#Омск#Суд#ФСБ#Уголовный кодекс#Терроризм#Правонарушение#Комментарии
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