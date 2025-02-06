Опасный комментарий: омич ответит за поддержку терроризма в интернете

Posted 6 февраля, 05:17
Published 6 февраля, 05:17
Modified 6 февраля, 05:19
Updated 6 февраля, 05:19
СУ СК России по Омской области сообщает, что в апреле 2023 года омич оставил комментарии под статьей, где осуждался террористический акт в Питере. В этих комментариях он поддерживал терроризм и оправдывал такие действия. Его заметили сотрудники ФСБ, которые проводили оперативную работу в интернете. Действия молодого человека попадают под ч. 2 ст. 205.2 УК РФ.
Во время обыска у 19-летнего парня забрали ноутбук и телефоны — они стали доказательствами. Изначально обвиняемого заключили под стражу, однако позже меру пресечения изменили на домашний арест.
Если омича признают виновным, ему грозит штраф от 300 тысяч до миллиона рублей, а также тюремный срок от пяти до семи лет. Сам парень свою вину не признает. Дело будет рассматривать 2-й Восточный окружной военный суд.
Напомним, в начале февраля случился подобный случай: омича отправили в колонию за комментарий в Телеграме.