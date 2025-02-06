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Posted 6 февраля, 08:16

Published 6 февраля, 08:16

Modified 6 февраля, 08:18

Updated 6 февраля, 08:18

Названы самые востребованные вакансии для омских пенсионеров с хорошей зарплатой

Омским пенсионерам предлагают вакансии с зарплатой до 45 тысяч

6 февраля 2025, 08:16
Фото: Изображение Midjourney.

Названы самые востребованные вакансии для омских пенсионеров с хорошей зарплатой

Соискатели пенсионного возраста могут подобрать трудоустройство практически во всех сферах. Эксперты Авито представили несколько вакансий для старшего поколения.

Эксперты Авито Работы рассказали Городу55, что количество вакансий с отметкой «Для пенсионеров» в январе 2025 года увеличилось в Омской области на 75% по сравнению с январем 2024 года. Так, участники одного из опросов аналитиков в качестве главных преимуществ старших коллег назвали их профессиональный опыт, надежность и ответственность при выполнении задач, способность сохранять спокойствие и эффективность в стрессовых ситуациях.

Вакансии с отметкой «Для пенсионеров»

  • Так, соискателям без опыта и специальных навыков часто предлагают подрабатывать оператором пункта выдачи интернет-заказов. В одном из них сотруднику обещают оплату от 800 до 2000 рублей за смену. В вакансии отмечено, что оператор может выбрать график 2/2 или индивидуальный по договоренности с работодателем. Главные требования к компетенциям кандидата: ответственность, коммуникабельность и внимательность.
  • Сменный график в режиме 2/2, 3/3 или 5/2 с плавающими выходными предлагают продавцу-консультанту в магазине кожгалантереи, и на это место тоже примут человека без опыта. Заработок сотрудника включает фиксированную оплату за выход и проценты с продаж, что в месяц составит 35 000-45 000 рублей.
  • Еще один популярный вариант подработки — вакансия курьера. Развозить заказы сотрудники доставки могут на любом виде транспорта по удобному гибкому расписанию и в удобном районе. В одной из курьерских служб курьеру с личным автомобилем предлагают график на выбор, поддержку в режиме 24/7, различные бонусы, в частности, за выполнение объёмов доставок и за приведённого в компанию друга.
  • Пенсионера с техническим образованием приглашают на должность техника медицинского центра с зарплатой от 37 000 рублей в месяц. Специалист будет следить за исправностью медицинского оборудования и проводить его техобслуживание. Рабочий день техника продолжается 6,5 часов при 6-дневной рабочей неделе.
  • Медицинское или фармацевтическое образование и навыки работы на ПК понадобятся оператору аптечной справки. Его задача — принимать входящие звонки, искать нужные товары в удобном для покупателя районе, помогать бронировать препараты на сайте и решать другие вопросы. Работодатель обещает оператору от 27 000 рублей в месяц по графику 5/2 с выходными в субботу и воскресенье.
  • В вакансии мастера столярного дела указано, что у кандидата должны быть навыки владения ручным инструментом без обязательного требования к опыту работы столяром. Сотрудника ищут в помощь преподавателю столярных мастер-классов для детей. Занятия проводятся четыре раза в неделю, а сдельная оплата составит от 32 000 рублей в месяц.
  • Заработок в зависимости от количества отработанных часов предлагают также преподавателю шахмат и шашек. Он может работать от 1-2 дней в неделю по 4-6 часов в день. Расписание будет строиться с учётом пожеланий педагога, а уроки нужно вести в 1-4 классах во второй половине дня.

Ранее эксперты Авито Работы изучили данные платформы по Омской области и рассказали Городу55, на какие вакансии приглашают молодежь. Где больше всего востребованы молодые сотрудники, читайте в нашем материале.

От водителей до поваров и курьеров: стали известны востребованные в Омске специалисты
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