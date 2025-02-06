Омским пенсионерам предлагают вакансии с зарплатой до 45 тысяч

Эксперты Авито Работы рассказали Городу55, что количество вакансий с отметкой «Для пенсионеров» в январе 2025 года увеличилось в Омской области на 75% по сравнению с январем 2024 года. Так, участники одного из опросов аналитиков в качестве главных преимуществ старших коллег назвали их профессиональный опыт, надежность и ответственность при выполнении задач, способность сохранять спокойствие и эффективность в стрессовых ситуациях.