Омская филармония заказала пианиста из Долгопрудного за 200 тысяч рублей

Андрей Коробейников — известный российский пианист, родившийся в 1986 году в подмосковном городе Долгопрудный. Он выступал на ведущих сценах мира и стал лауреатом множества наград. Концерт Коробейникова (12+) в Омске состоится 14 февраля. На сайте филармонии его характеризуют как «одного из самых самобытных пианистов современности, „второго Гилельса“ и „второго Рихтера“, который не стремится соответствовать академическим стандартам и ожидает от публики понимания».