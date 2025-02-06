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Posted 6 февраля, 10:59

Published 6 февраля, 10:59

Modified 6 февраля, 11:47

Updated 6 февраля, 11:47

Омская филармония заключила контракт о выступлении известного пианиста

Омская филармония заказала пианиста из Долгопрудного за 200 тысяч рублей

6 февраля 2025, 10:59
Фото: 1MI.

Омская филармония заключила контракт о выступлении известного пианиста

Андрей Коробейников даст концерт в Омске 14 февраля.

Автономное учреждение культуры Омской области «Омская филармония» опубликовало на сайте госзакупок контракт об «оказании услуг по исполнению концертной программы „Андрей Коробейников, фортепиано“». Он заключен с единственным поставщиком, цена вопроса — 201,5 тысяч рублей.

Андрей Коробейников — известный российский пианист, родившийся в 1986 году в подмосковном городе Долгопрудный. Он выступал на ведущих сценах мира и стал лауреатом множества наград. Концерт Коробейникова (12+) в Омске состоится 14 февраля. На сайте филармонии его характеризуют как «одного из самых самобытных пианистов современности, „второго Гилельса“ и „второго Рихтера“, который не стремится соответствовать академическим стандартам и ожидает от публики понимания».

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#Николай Эйхвальд#Культура#Филармония
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