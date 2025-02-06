Омичам предложили отправиться на Байкал прямым рейсом из аэропорта им. Карбышева

В аэропорту им. Карбышева любителям путешествий напомнили, что из Омска можно прямым рейсом улететь к озеру Байкал. Именно в феврале и марте там проходит пик ледяного сезона — толщина льда становится максимальной, а гладь озера — прозрачной. В это время на Байкал приезжают путешественники со всего мира в надежде увидеть уникальные красоты природы и сделать снимки на память.