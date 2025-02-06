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Posted 6 февраля, 12:42

Published 6 февраля, 12:42

Modified 6 февраля, 12:42

Updated 6 февраля, 12:42

Байкал

Омичам предложили отправиться на Байкал прямым рейсом из аэропорта им. Карбышева

6 февраля 2025, 12:42
Фото: Омский аэропорт. Байкал
Перелеты организует авиакомпания S7.

В аэропорту им. Карбышева любителям путешествий напомнили, что из Омска можно прямым рейсом улететь к озеру Байкал. Именно в феврале и марте там проходит пик ледяного сезона — толщина льда становится максимальной, а гладь озера — прозрачной. В это время на Байкал приезжают путешественники со всего мира в надежде увидеть уникальные красоты природы и сделать снимки на память.

Омичи могут улететь в Иркутск прямыми рейсами два раза в неделю, их организует авиакомпания S7. Самолеты вылетают из Омска по вторникам и субботам в 01:00, а прибывают в Иркутск в 06:00. Вылеты из Иркутска же совершаются по понедельникам и пятницам в 22:50, прибытие в Омск — в 00:20 следующего дня. Время в пути займет 2 часа 55 минут.

Напомним, что скоро омичам станет сложнее добираться до столицы на самолете. Авиакомпания S7 решила отменить вечерние перелеты из Омска в Москву, с 6 февраля улететь в столицу можно будет только утром.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Аэропорт#Новости#Авиакомпании#Авиаперевозки#Авиарейсы#Омский аэропорт#Авиакомпания#Авиасообщение#Авиаперелеты
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