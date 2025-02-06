Омичам предложили отправиться на Байкал прямым рейсом из аэропорта им. Карбышева

Posted 6 февраля, 12:42
Published 6 февраля, 12:42
Modified 6 февраля, 12:42
Updated 6 февраля, 12:42
В аэропорту им. Карбышева любителям путешествий напомнили, что из Омска можно прямым рейсом улететь к озеру Байкал. Именно в феврале и марте там проходит пик ледяного сезона — толщина льда становится максимальной, а гладь озера — прозрачной. В это время на Байкал приезжают путешественники со всего мира в надежде увидеть уникальные красоты природы и сделать снимки на память.
Омичи могут улететь в Иркутск прямыми рейсами два раза в неделю, их организует авиакомпания S7. Самолеты вылетают из Омска по вторникам и субботам в 01:00, а прибывают в Иркутск в 06:00. Вылеты из Иркутска же совершаются по понедельникам и пятницам в 22:50, прибытие в Омск — в 00:20 следующего дня. Время в пути займет 2 часа 55 минут.
Напомним, что скоро омичам станет сложнее добираться до столицы на самолете. Авиакомпания S7 решила отменить вечерние перелеты из Омска в Москву, с 6 февраля улететь в столицу можно будет только утром.