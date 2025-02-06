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Posted 6 февраля, 11:43

Published 6 февраля, 11:43

Modified 6 февраля, 11:43

Updated 6 февраля, 11:43

Омичам сделают перерасчет за электричество

Омичам, переплатившим за свет по квитанциям, пообещали сделать перерасчет

6 февраля 2025, 11:43
Фото: 1MI. Омичам сделают перерасчет за электричество
Заместитель руководителя регионального УФАС Галина Лаптева рассказала, что горожанам незаконно выставили суммы на миллионы рублей.

На пресс-конференции в омском Доме журналистов, которая прошла сегодня, 6 февраля, заместитель руководителя регионального УФАС Галина Лаптева рассказала о перерасчете выплат за электричество для омичей, которые в июле прошлого года получили квитанции с большими счетами. По ее информации, горожанам незаконно выставили суммы на миллионы рублей.

«В основе перерасчета лежало решение областного суда, который пересмотрел норматив потребления электроэнергии для тех домов, где нет индивидуальных приборов учета. На сегодня рассмотрение дела закончено, вынесли предписание произвести перерасчет уже в обратную сторону. Точной суммы нет, но речь идет о миллионах», — рассказала Лаптева.

Суммы перерасчетов, как отметила Лаптева, достигали 14 тысяч рублей за двухкомнатную квартиру.

«В таких домах, как правило, бывших общежитиях, живут не самые обеспеченные люди. И им задним числом выставили такие суммы за период с августа 2023 года. Мы сочли это злоупотреблением», — добавила она.

Перерасчет должен отразиться в квитанциях за февраль, он коснется только тех омичей, кто своевременно оплачивал электроэнергию.

Напомним, что ранее глава Региональной энергетической комиссии Омской области Дмитрий Русских объяснил, из-за чего растут тарифы на коммунальные услуги.

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