Омичам, переплатившим за свет по квитанциям, пообещали сделать перерасчет

На пресс-конференции в омском Доме журналистов, которая прошла сегодня, 6 февраля, заместитель руководителя регионального УФАС Галина Лаптева рассказала о перерасчете выплат за электричество для омичей, которые в июле прошлого года получили квитанции с большими счетами. По ее информации, горожанам незаконно выставили суммы на миллионы рублей.