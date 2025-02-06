Омичам объяснили, из-за чего дорожает бензин на заправках

Posted 6 февраля, 10:27
Published 6 февраля, 10:27
Modified 6 февраля, 10:50
Updated 6 февраля, 10:50
Глава омского УФАС Вадим Кабаненко объяснил, с чем связан рост цен на бензин в регионе. Пресс-конференция с руководителем ведомства прошла сегодня, 6 февраля, в Доме журналистов. Кабаненко заявил, что УФАС регулярно проводит мониторинг цен на топливо.
«Цены растут из-за того, что растут биржевые цены. Индикатором являются цены, которые складываются на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже. В последнее время мы наблюдаем, что там происходит постоянный рост. У нас на федеральном уровне работает штаб по этой ситуации, постоянно идет отслеживание. Отслеживаем цены на „Газпромнефти“ и других независимых АЗС, по какой цене приобретают, и по какой продают», — сообщил глава УФАС.
Вадим Кабаненко добавил, что нарушений на АЗС не нашли.
Ранее Город55 публиковал цены на бензин, дизельное топливо и газ.