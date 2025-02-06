Омичам объяснили, из-за чего дорожает бензин на заправках

Глава омского УФАС Вадим Кабаненко объяснил, с чем связан рост цен на бензин в регионе. Пресс-конференция с руководителем ведомства прошла сегодня, 6 февраля, в Доме журналистов. Кабаненко заявил, что УФАС регулярно проводит мониторинг цен на топливо.