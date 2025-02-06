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Posted 6 февраля, 10:27

Published 6 февраля, 10:27

Modified 6 февраля, 10:50

Updated 6 февраля, 10:50

Вадим Кабаненко

Омичам объяснили, из-за чего дорожает бензин на заправках

6 февраля 2025, 10:27
Фото: Дом журналистов. Вадим Кабаненко
Глава омского УФАС Вадим Кабаненко рассказал, как формируется цена на топливо.

Глава омского УФАС Вадим Кабаненко объяснил, с чем связан рост цен на бензин в регионе. Пресс-конференция с руководителем ведомства прошла сегодня, 6 февраля, в Доме журналистов. Кабаненко заявил, что УФАС регулярно проводит мониторинг цен на топливо.

«Цены растут из-за того, что растут биржевые цены. Индикатором являются цены, которые складываются на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже. В последнее время мы наблюдаем, что там происходит постоянный рост. У нас на федеральном уровне работает штаб по этой ситуации, постоянно идет отслеживание. Отслеживаем цены на „Газпромнефти“ и других независимых АЗС, по какой цене приобретают, и по какой продают», — сообщил глава УФАС.

Вадим Кабаненко добавил, что нарушений на АЗС не нашли.

Ранее Город55 публиковал цены на бензин, дизельное топливо и газ.

Озвучены новые цены на автомобильное топливо и газ в Омске
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#Евгений Игишев#Омск#Бензин#Цены#УФАС#Биржа#Мониторинг#Газпромнефть
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