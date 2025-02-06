На выходных в Омскую область придет резкое потепление до плюсовой температуры

Posted 6 февраля, 09:59
Published 6 февраля, 09:59
Modified 6 февраля, 10:22
Updated 6 февраля, 10:22
В Омской области выглянуло солнце и похолодало. Однако такая погода будет недолго. Уже на выходных жителей региона ждет потепление.
По данным сервиса Ventusky, в субботу, 8 февраля, температура воздуха поднимется до -7 градусов, 9 февраля — до -2 градусов (по данным Обь-Иртышского УГМС вовсе до +2). Также местами по региону ожидаются небольшие осадки.
Почти всю следующую неделю тоже будет тепло. С 10 по 15 февраля будет в пределах -2… -7 градусов, в 16 февраля похолодает до -16.
Во второй половине последнего зимнего месяца в регион снова придут холода.