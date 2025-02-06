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Posted 6 февраля, 09:59

Published 6 февраля, 09:59

Modified 6 февраля, 10:22

Updated 6 февраля, 10:22

На выходных в Омскую область придет резкое потепление до плюсовой температуры

На выходных в Омскую область придет резкое потепление до плюсовой температуры

6 февраля 2025, 09:59
Фото: 1MI.
Публикуем прогноз погоды на ближайшую неделю.

В Омской области выглянуло солнце и похолодало. Однако такая погода будет недолго. Уже на выходных жителей региона ждет потепление.

По данным сервиса Ventusky, в субботу, 8 февраля, температура воздуха поднимется до -7 градусов, 9 февраля — до -2 градусов (по данным Обь-Иртышского УГМС вовсе до +2). Также местами по региону ожидаются небольшие осадки.

Прогноз погоды в Омске
Прогноз погоды в Омске
Прогноз погоды в Омске. Фото: Ventusky

Почти всю следующую неделю тоже будет тепло. С 10 по 15 февраля будет в пределах -2… -7 градусов, в 16 февраля похолодает до -16.

Во второй половине последнего зимнего месяца в регион снова придут холода.

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#Ольга Скворцова#Погода#Омск#Омская область#Потепление#Температура#Осадки#Февраль
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