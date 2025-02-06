Кадровый кризис: как в Омске решают проблему с нехваткой водителей на ПП №8

Posted 6 февраля, 06:03
Published 6 февраля, 06:03
Modified 6 февраля, 07:21
Updated 6 февраля, 07:21
Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о мерах, которые принимаются для решения проблемы нехватки водителей на Пассажирском предприятии № 8. Так, за 2024 год удалось привлечь к работе 75 новых сотрудников, причем часть из них — это бывшие работники.
Для сравнения, как ранее писал Город55, уволилось из двух муниципальных пассажирских предприятий Омска 147 водителей, 117 из них — управляли автобусами.
Шелест подчеркнул, что муниципальный транспорт предлагает водителям привлекательные условия труда: официальное трудоустройство, заработную плату в размере 115–120 тысяч рублей и другие «плюшки». Эти преимущества, по словам мэра, делают муниципальное предприятие конкурентоспособным на рынке труда.
Напомним, в середине января 2025 года было открыто 208 вакансий водителей. К настоящему моменту все также 90 человек готовы принять. При этом зарплата, указанная в самой вакансии, осталась на прежнем уровне — 121 тысяча рублей.