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Posted 6 февраля, 06:03

Published 6 февраля, 06:03

Modified 6 февраля, 07:21

Updated 6 февраля, 07:21

В Омске сохраняется дефицит водителей общественного транспорта

Кадровый кризис: как в Омске решают проблему с нехваткой водителей на ПП №8

6 февраля 2025, 06:03
Фото: 1MI. В Омске сохраняется дефицит водителей общественного транспорта

За 2024 год почти 100 человек стали водителями пассажирских автобусов в Омске

Пассажирское предприятие предлагает достойные условия.

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о мерах, которые принимаются для решения проблемы нехватки водителей на Пассажирском предприятии № 8. Так, за 2024 год удалось привлечь к работе 75 новых сотрудников, причем часть из них — это бывшие работники.

Для сравнения, как ранее писал Город55, уволилось из двух муниципальных пассажирских предприятий Омска 147 водителей, 117 из них — управляли автобусами.

Шелест подчеркнул, что муниципальный транспорт предлагает водителям привлекательные условия труда: официальное трудоустройство, заработную плату в размере 115–120 тысяч рублей и другие «плюшки». Эти преимущества, по словам мэра, делают муниципальное предприятие конкурентоспособным на рынке труда.

Напомним, в середине января 2025 года было открыто 208 вакансий водителей. К настоящему моменту все также 90 человек готовы принять. При этом зарплата, указанная в самой вакансии, осталась на прежнем уровне — 121 тысяча рублей.

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#Риана Дязанцева#Транспорт#Омск#Заработная плата#Вакансии#Дефицит водителей
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