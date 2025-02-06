Ищут проектировщика. В Омске планируют отремонтировать памятник архитектуры на Сенной

Posted 6 февраля, 08:48
Published 6 февраля, 08:48
Modified 6 февраля, 09:07
Updated 6 февраля, 09:07
В Омске ищут проектировщика, который разработает документы по реконструкции памятника архитектуры «Институт усовершенствования учителей» на улице Сенная, 22. Сейчас в здании располагается омское отделение Росздравнадзора, которое и подало 6 февраля заявку на сайте госзакупок. Предложения от подрядчиков принимают до 14 февраля. Максимальная стоимость контракта — 6,5 млн рублей.
Срок выполнения работ — до 30 ноября нынешнего года. Источником финансирования указан федеральный бюджет.
Здание на Сенной построено в 1910 году. Институт усовершенствования учителей переехал в здание в 1938–1939 годах. Двухэтажный дом является объектом культурного наследия регионального значения.
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