Ищут проектировщика. В Омске планируют отремонтировать памятник архитектуры на Сенной

В Омске ищут проектировщика, который разработает документы по реконструкции памятника архитектуры «Институт усовершенствования учителей» на улице Сенная, 22. Сейчас в здании располагается омское отделение Росздравнадзора, которое и подало 6 февраля заявку на сайте госзакупок. Предложения от подрядчиков принимают до 14 февраля. Максимальная стоимость контракта — 6,5 млн рублей.