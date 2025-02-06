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Posted 6 февраля, 09:13

Published 6 февраля, 09:13

Modified 6 февраля, 09:15

Updated 6 февраля, 09:15

Также обсуждалась повестка по молодежной политике

Хоценко обсудил с руководителем МАСС подготовку к Совету, намеченному на март

6 февраля 2025, 09:13
Фото: Правительство Омской области. Также обсуждалась повестка по молодежной политике
Губернатор Омской области встретился с председателем исполнительного комитета МАСС Геннадием Гусельниковым.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел рабочую встречу с председателем исполнительного комитета МАСС Геннадием Гусельниковым. Обсуждались вопросы подготовки Совета МАСС, который пройдет в марте.

«Мы начинаем подготовку к проведению в Омске двух заседаний координационного совета МАСС по промышленности и научно-техническому развитию. Омская область имеет хорошие наработки в части развития промышленного потенциала и достижения технологического суверенитета. Эти задачи перед нами ставит наш президент Владимир Владимирович Путин. Мы готовы поделиться своим опытом с коллегами», — подчеркнул Виталий Хоценко.
Геннадий Гусельников
Геннадий Гусельников. Фото: Правительство Омской области

Также обсуждалась повестка по молодежной политике. Напомним, Омск завоевал статус Молодежной столицы России -2025.

«Планируем провести у нас в Омске более 100 мероприятий, на которые ждем всю молодежь Сибири. Особое внимание уделили цифровизации, а также оздоровлению и питанию школьников. Благодаря проекту „Сибирская школа — территория здоровья“ наши образовательные учреждения перешли на единое меню, разработанное в автоматизированном режиме. Участие в проекте регион продолжит», — добавил Виталий Хоценко.

МАСС — межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение». Создана более 30 лет назад. Совет собирается не реже 2-3 раз в год, посвящая свои заседания рассмотрению проблем, наиболее актуальных для Сибирского региона.

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#Евгений Игишев#Здоровье#Омск#Промышленность#Виталий Хоценко#Молодежная политика#Молодежная столица России#Научно-техническое развитие
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