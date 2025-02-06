Хоценко обсудил с руководителем МАСС подготовку к Совету, намеченному на март

Posted 6 февраля, 09:13
Published 6 февраля, 09:13
Modified 6 февраля, 09:15
Updated 6 февраля, 09:15
Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел рабочую встречу с председателем исполнительного комитета МАСС Геннадием Гусельниковым. Обсуждались вопросы подготовки Совета МАСС, который пройдет в марте.
«Мы начинаем подготовку к проведению в Омске двух заседаний координационного совета МАСС по промышленности и научно-техническому развитию. Омская область имеет хорошие наработки в части развития промышленного потенциала и достижения технологического суверенитета. Эти задачи перед нами ставит наш президент Владимир Владимирович Путин. Мы готовы поделиться своим опытом с коллегами», — подчеркнул Виталий Хоценко.
Также обсуждалась повестка по молодежной политике. Напомним, Омск завоевал статус Молодежной столицы России -2025.
«Планируем провести у нас в Омске более 100 мероприятий, на которые ждем всю молодежь Сибири. Особое внимание уделили цифровизации, а также оздоровлению и питанию школьников. Благодаря проекту „Сибирская школа — территория здоровья“ наши образовательные учреждения перешли на единое меню, разработанное в автоматизированном режиме. Участие в проекте регион продолжит», — добавил Виталий Хоценко.
МАСС — межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение». Создана более 30 лет назад. Совет собирается не реже 2-3 раз в год, посвящая свои заседания рассмотрению проблем, наиболее актуальных для Сибирского региона.