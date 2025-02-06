Хоценко обсудил с руководителем МАСС подготовку к Совету, намеченному на март

МАСС — межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение». Создана более 30 лет назад. Совет собирается не реже 2-3 раз в год, посвящая свои заседания рассмотрению проблем, наиболее актуальных для Сибирского региона.