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Posted 6 февраля, 10:05

Published 6 февраля, 10:05

Modified 6 февраля, 10:05

Updated 6 февраля, 10:05

Райан Спунер

«Это был отстой»: Райан Спунер раскрыл положение дел в «Авангарде» в начале сезона

6 февраля 2025, 10:05
Фото: ХК «Авангард». Райан Спунер
По словам нападающего, в начале «регулярки» многие игроки были разочарованы происходящим в команде.

Нападающий «Авангарда» Райан Спунер рассказал, что происходило с командой в начале регулярного чемпионата. Напомним, на старте сезона омичи проигрывали большинство игр, последствие этого — шестое место в Восточной конференции КХЛ и серьезное отставание от лидеров.

«В начале сезона у нас был полный беспорядок. Никто не знал, что мы должны делать. Когда я вернулся в „Авангард“ в сентябре, команда была, мягко говоря, не на высоте. Много чего не работало. Тем не менее, я ничего не имею против тренеров, которые тогда работали с командой. Многие вещи не работали. Все-таки, победы в хоккее определяют все. Как только мы начали выигрывать, наши дела сразу же пошли на лад», — сказал Спунер в разговоре с Allhockey.

Форвард отметил, что с приходом Ги Буше «Авангард» стал совершенно другой командой и играет по новой системе. Перед завершением дедлайна КХЛ клуб подписал много новых игроков и расторг ряд контрактов со старыми. Такую перестановку по ходу сезона Спунер назвал «чисто русской вещью».

«Мне кажется, это чисто русская вещь. В НХЛ такого нет, там могут только внести некоторые изменения в состав. В любом случае, как мы видим, это работает. Руководству клуба удалось почистить команду и найти новых ребят. У нас в начале сезона не было системы, мы не знали, что делать. Многие из нас были дико разочарованы происходившим. Короче говоря, это был отстой. Но сейчас эта ситуация позади, мы смотрим в будущее», — добавил Спунер.

Напомним, что омичи начали сезон под руководством Сергея Звягина, однако работа не задалась практически сразу: «Авангард» несколько раз оказывался в нижней части турнирной таблицы и не выигрывал больше одной игры подряд на протяжении нескольких месяцев.

В конце осени начались первые серьезные разговоры о смене главного тренера, руководство клуба перебрало множество кандидатов, среди них были: канадский тренер Жеррар Галлан, спортивный директор чемпионского «Металлурга» Сергей Гомоляко, североамериканец Тодд Рирден и канадец Джей Вудкрофт. В результате выбор пал на канадского специалиста Ги Буше, о котором общественность не знала ничего до официального объявления о заключении контракта.

Буше прилетел в Омск 12 декабря вместе с помощником Дэйвом Барром, за неделю до этого Сергей Звягин и Антон Курьянов расторгли соглашения с клубом. После ухода из «Авангарда» Курьянов подписал контракт с «Локомотивом», а Звягин, по слухам, отправился в США, где проживает вместе с семьей.

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