«Это был отстой»: Райан Спунер раскрыл положение дел в «Авангарде» в начале сезона

Буше прилетел в Омск 12 декабря вместе с помощником Дэйвом Барром, за неделю до этого Сергей Звягин и Антон Курьянов расторгли соглашения с клубом. После ухода из «Авангарда» Курьянов подписал контракт с «Локомотивом», а Звягин, по слухам, отправился в США, где проживает вместе с семьей.