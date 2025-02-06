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Posted 6 февраля, 09:40

Published 6 февраля, 09:40

Modified 6 февраля, 09:42

Updated 6 февраля, 09:42

Хлеб продается по 20 рублей за упаковку

«Есть запрос на такой формат». В Омске начали продавать хлеб по три кусочка

6 февраля 2025, 09:40
Фото: 1MI. Хлеб продается по 20 рублей за упаковку

В омских магазинах появился в продаже хлеб, расфасованный по три кусочка

Министр сельского хозяйства объяснил, что у людей меняется культура потребления и не всегда выгодно покупать большую булку.

На прилавках омских магазинов появился хлеб, расфасованный по три кусочка. Его продают по 20 рублей за упаковку. Министр сельского хозяйства региона Николай Дрофа рассказал, что продукция таким образом отвечает запросу рынка.

«Это реагирование на рынок — есть запрос на такой формат реализации продукции. Людям больше не нужны килограммовые булки, полукилограммовые. Нужен хлеб для разового потребления. То есть люди меняют культуру потребления хлеба, есть потребность в этом. Производители реагируют на такую потребность», — приводит слова министра издание Нгс55.

Ранее Город55 сообщал, что региональное правительство будет сдерживать рост цен на хлеб. Соглашения по этому вопросу заключены с рядом производителей: «ХОЛЛИФУД», «Формат», «Тюкалинский хлеб», «Хлебодар» и «Сибирский хлеб».

В Омской области начали сдерживать цены на 2 сорта хлеба
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#Евгений Игишев#Общество#Омск#Омская область#Хлеб#Магазины#Николай Дрофа
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