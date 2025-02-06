«Есть запрос на такой формат». В Омске начали продавать хлеб по три кусочка

Posted 6 февраля, 09:40
Published 6 февраля, 09:40
Modified 6 февраля, 09:42
Updated 6 февраля, 09:42
На прилавках омских магазинов появился хлеб, расфасованный по три кусочка. Его продают по 20 рублей за упаковку. Министр сельского хозяйства региона Николай Дрофа рассказал, что продукция таким образом отвечает запросу рынка.
«Это реагирование на рынок — есть запрос на такой формат реализации продукции. Людям больше не нужны килограммовые булки, полукилограммовые. Нужен хлеб для разового потребления. То есть люди меняют культуру потребления хлеба, есть потребность в этом. Производители реагируют на такую потребность», — приводит слова министра издание Нгс55.
Ранее Город55 сообщал, что региональное правительство будет сдерживать рост цен на хлеб. Соглашения по этому вопросу заключены с рядом производителей: «ХОЛЛИФУД», «Формат», «Тюкалинский хлеб», «Хлебодар» и «Сибирский хлеб».