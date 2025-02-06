«Есть запрос на такой формат». В Омске начали продавать хлеб по три кусочка

Ранее Город55 сообщал, что региональное правительство будет сдерживать рост цен на хлеб. Соглашения по этому вопросу заключены с рядом производителей: «ХОЛЛИФУД», «Формат», «Тюкалинский хлеб», «Хлебодар» и «Сибирский хлеб».