Ефимов: В Пресненском районе Москвы появится новый деловой квартал по программе КРТ

По его словам, на территории общей площадью почти в два с половиной гектара построят 200 тысяч квадратных метров недвижимости общественного и делового назначения. На реализацию этого проекта потребуется 81,4 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный доход ожидается на уровне 6,2 миллиарда рублей. Благодаря этому в городе будет создано 15,3 тысячи новых рабочих мест, отметил Ефимов. Об этом пишет mos.ru.