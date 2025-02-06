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Posted 6 февраля, 12:12

Published 6 февраля, 12:12

Modified 6 февраля, 12:12

Updated 6 февраля, 12:12

Ефимов: В Пресненском районе Москвы появится новый деловой квартал по программе КРТ

Ефимов: В Пресненском районе Москвы появится новый деловой квартал по программе КРТ

6 февраля 2025, 12:12
На московском правительственном портале опубликован проект решения о реорганизации двух участков земли в Пресненском районе в рамках программы КРТ. Об этом сообщил Владимир Ефимов, заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства.

По его словам, на территории общей площадью почти в два с половиной гектара построят 200 тысяч квадратных метров недвижимости общественного и делового назначения. На реализацию этого проекта потребуется 81,4 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный доход ожидается на уровне 6,2 миллиарда рублей. Благодаря этому в городе будет создано 15,3 тысячи новых рабочих мест, отметил Ефимов. Об этом пишет mos.ru.

Максим Гаман, руководитель департамента городского имущества Москвы, пояснил, что на этой территории будут организованы торговые точки, банковские отделения, заведения общественного питания, аптеки, спортивные центры, а также многоуровневая парковка площадью 20 тысяч квадратных метров. Для улучшения инфраструктуры предусмотрено благоустройство территории и строительство новых дорог. Эти участки располагаются вблизи станции Тестовская Московского центрального диаметра и Третьего транспортного кольца.

В соответствии с программой КРТ на месте бывших промышленных зон создаются комфортные жилые зоны и функциональные объекты. В настоящее время в Москве разрабатываются и выполняются 302 проекта КРТ общей площадью около 4,2 тысячи гектаров по поручению Сергея Собянина.

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