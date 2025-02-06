Десятки тысяч человек: в Омской области рассказали о работниках оборонных заводов

Posted 6 февраля, 03:09
Published 6 февраля, 03:09
Modified 6 февраля, 03:11
Updated 6 февраля, 03:11
Во время вчерашней встречи с первым зампредседателя Правительства РФ Денисом Мантуровым губернатор Виталий Хоценко рассказал о росте объемов промышленного производства в Омской области. По итогам прошлого года он составил примерно 4%.
Количество занятых в настоящий момент в сфере оборонно-промышленного комплекса человек перевалило за 33 тысячи. Трудоустраивать на заводы стараются и ветеранов СВО.
Тем не менее, как недавно рассказывал Город55, на оборонных заводах вакантны более 1000 мест. Наиболее востребованные вакансии — электросварщики, слесари и водители. Большую потребность предприятия ОПК испытывают также в работниках без квалификации — подсобных рабочих, уборщиках и кухонных рабочих.