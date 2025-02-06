Десятки тысяч человек: в Омской области рассказали о работниках оборонных заводов

Тем не менее, как недавно рассказывал Город55, на оборонных заводах вакантны более 1000 мест. Наиболее востребованные вакансии — электросварщики, слесари и водители. Большую потребность предприятия ОПК испытывают также в работниках без квалификации — подсобных рабочих, уборщиках и кухонных рабочих.