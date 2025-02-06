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Posted 6 февраля, 03:09

Published 6 февраля, 03:09

Modified 6 февраля, 03:11

Updated 6 февраля, 03:11

Названо число человек, работающих на оборонных заводах в Омске

Десятки тысяч человек: в Омской области рассказали о работниках оборонных заводов

6 февраля 2025, 03:09
Фото: 1MI.

Названо число человек, работающих на оборонных заводах в Омске

В сферу ОПК в регионе также трудоустраивают и ветеранов СВО.

Во время вчерашней встречи с первым зампредседателя Правительства РФ Денисом Мантуровым губернатор Виталий Хоценко рассказал о росте объемов промышленного производства в Омской области. По итогам прошлого года он составил примерно 4%.

Количество занятых в настоящий момент в сфере оборонно-промышленного комплекса человек перевалило за 33 тысячи. Трудоустраивать на заводы стараются и ветеранов СВО.

Тем не менее, как недавно рассказывал Город55, на оборонных заводах вакантны более 1000 мест. Наиболее востребованные вакансии — электросварщики, слесари и водители. Большую потребность предприятия ОПК испытывают также в работниках без квалификации — подсобных рабочих, уборщиках и кухонных рабочих.

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#Юлия Истомина#Работа#Омск#Омская область#Завод#Новости#Денис Мантуров#ОПК
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