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Posted 6 февраля, 07:48

Published 6 февраля, 07:48

Modified 6 февраля, 07:50

Updated 6 февраля, 07:50

В Омске продают пятикомнатную квартиру с хаммамом и автономным отоплением

Десятки миллионов с видом на реку: в Омске продают элитную пятикомнатную квартиру

6 февраля 2025, 07:48
Фото: 1MI. В Омске продают пятикомнатную квартиру с хаммамом и автономным отоплением

В Омске за 27,6 млн продают квартиру с панорамными окнами и хаммамом

Квартира требует ремонта, но основные инженерные работы уже выполнены.

В Центральном районе Омска на улице Госпитальная, 19А, выставили на продажу пятикомнатную квартиру площадью 195 кв. м. Она находится на 11-м этаже 16-этажного дома, который был построен в 2015 году. Стоимость квартиры — 27,6 млн рублей, что составляет примерно 141,5 тысяч рублей за «квадрат»

Квартира в Центральном округе Омска за 27, 6 млн рублей
Квартира в Центральном округе Омска за 27, 6 млн рублей
Квартира в Центральном округе Омска за 27, 6 млн рублей
Квартира в Центральном округе Омска за 27, 6 млн рублей. Фото: Скриншот сайта Авито

Жилье действительно необычное. В квартире есть панорамные окна, из которых открывается вид на реку и центр города. Интересной деталью является хаммам — в ванной комнате предусмотрено место для парной. Кроме того, в квартире установлено автономное отопление — собственный котел, бойлер большого объема и резервный накопитель воды на 1 000 литров. Это значит, что отключения горячей воды здесь не будут проблемой.

В квартире пять изолированных комнат. Владелец предусмотрел мастер-спальню с гардеробной, ванной комнатой и хаммамом, детскую, домашний офис, просторную гостиную и кухню. Также есть кладовая и постирочная с отдельным туалетом.

Территория дома огорожена, есть подземный паркинг, а также большая наземная парковка. Дом расположен в удобном месте: в пешей доступности магазины, школы, набережная.

Интересно, что «двушка» в этом же доме продается за 9,2 млн рублей. Ранее Город55 рассказывал, почему в Омске вырос спрос на вторичное жилье.

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#Риана Дязанцева#Недвижимость#Омск#Квартира#Цена#Авито
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