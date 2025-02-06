Десятки миллионов с видом на реку: в Омске продают элитную пятикомнатную квартиру

Posted 6 февраля, 07:48
Published 6 февраля, 07:48
Modified 6 февраля, 07:50
Updated 6 февраля, 07:50
В Центральном районе Омска на улице Госпитальная, 19А, выставили на продажу пятикомнатную квартиру площадью 195 кв. м. Она находится на 11-м этаже 16-этажного дома, который был построен в 2015 году. Стоимость квартиры — 27,6 млн рублей, что составляет примерно 141,5 тысяч рублей за «квадрат»
Жилье действительно необычное. В квартире есть панорамные окна, из которых открывается вид на реку и центр города. Интересной деталью является хаммам — в ванной комнате предусмотрено место для парной. Кроме того, в квартире установлено автономное отопление — собственный котел, бойлер большого объема и резервный накопитель воды на 1 000 литров. Это значит, что отключения горячей воды здесь не будут проблемой.
В квартире пять изолированных комнат. Владелец предусмотрел мастер-спальню с гардеробной, ванной комнатой и хаммамом, детскую, домашний офис, просторную гостиную и кухню. Также есть кладовая и постирочная с отдельным туалетом.
Территория дома огорожена, есть подземный паркинг, а также большая наземная парковка. Дом расположен в удобном месте: в пешей доступности магазины, школы, набережная.
Интересно, что «двушка» в этом же доме продается за 9,2 млн рублей. Ранее Город55 рассказывал, почему в Омске вырос спрос на вторичное жилье.