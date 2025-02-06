Десятки миллионов с видом на реку: в Омске продают элитную пятикомнатную квартиру

Жилье действительно необычное. В квартире есть панорамные окна, из которых открывается вид на реку и центр города. Интересной деталью является хаммам — в ванной комнате предусмотрено место для парной. Кроме того, в квартире установлено автономное отопление — собственный котел, бойлер большого объема и резервный накопитель воды на 1 000 литров. Это значит, что отключения горячей воды здесь не будут проблемой.