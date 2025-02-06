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Posted 6 февраля, 07:22

Published 6 февраля, 07:22

Modified 6 февраля, 07:24

Updated 6 февраля, 07:24

Вид на долгострой на проспекте Мира

Бывшее здание «Мостовика» на проспекте Мира достроит омский предприниматель Шаронов

6 февраля 2025, 07:22
Фото: Яндекс Карты. Вид на долгострой на проспекте Мира

К лету 2026 года в Омске достроят бывшее здание «Мостовика» на проспекте Мира

В 2018 году степень готовности пятиэтажного здания на берегу Иртыша оценивалась в 95%. Тогда объект и обзавелся новым собственником.

Городу55 стало известно, что в городке Нефтяников, на проспекте Мира, возобновится строительство пятиэтажного здания, которое раньше принадлежало НПО «Мостовик». В 2018 году долгострой со степенью готовности на тот момент 95% перешел в собственность омского предпринимателя Андрея Шаронова. На торгах стоимость недостроя с участком в 6,7 тысяч «квадратов», половиной еще одного участка в 323 «квадрата», подстанцией и правом аренды муниципальной земли оценивалась в 110,2 млн рублей.

Андрей Шаронов зарегистрировал ИП 2 ноября 2015 года. Владеет ООО «Квадр» (Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом), ООО ТК «Спидвей» (Деятельность автомобильного грузового транспорта), ООО «ДЭЗ: ПР-КТ МИРА, СТР. 5/8» (Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе). Последняя компания создана только 8 апреля 2024 года.

9 января 2025 года, как сообщили Городу55 в депархитектуры, Андрей Шаронов получил разрешение на реконструкцию административного здания на проспекте Мира. Действовать разрешительный документ будет до 9 июля 2026 года.

Долгострой находится на двух участках общей площадью 9744 кв. м. Один из них (выделен желтым на карте) находится в частной собственности.

Участок на проспекте Мира, который находится в частной собственности
Участок на проспекте Мира, который находится в частной собственности. Фото: Роскадастр

Напомним, что в 2020 году Шаронову пришлось отсуживать у депимущества право аренды земли под недостроенным зданием в Нефтяниках. Чиновники хотели изъять объект незавершенного строительства и реализовать его на торгах. Однако суд встал на сторону предпринимателя.

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#Юлия Истомина#Эксклюзивы#Бизнес#Омск#Строительство#Долгострой#Новости#Департамент архитектуры
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