Бывшее здание «Мостовика» на проспекте Мира достроит омский предприниматель Шаронов

Городу55 стало известно, что в городке Нефтяников, на проспекте Мира, возобновится строительство пятиэтажного здания, которое раньше принадлежало НПО «Мостовик». В 2018 году долгострой со степенью готовности на тот момент 95% перешел в собственность омского предпринимателя Андрея Шаронова. На торгах стоимость недостроя с участком в 6,7 тысяч «квадратов», половиной еще одного участка в 323 «квадрата», подстанцией и правом аренды муниципальной земли оценивалась в 110,2 млн рублей.