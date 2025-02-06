Бывшее здание «Мостовика» на проспекте Мира достроит омский предприниматель Шаронов

Posted 6 февраля, 07:22
Published 6 февраля, 07:22
Modified 6 февраля, 07:24
Updated 6 февраля, 07:24
Городу55 стало известно, что в городке Нефтяников, на проспекте Мира, возобновится строительство пятиэтажного здания, которое раньше принадлежало НПО «Мостовик». В 2018 году долгострой со степенью готовности на тот момент 95% перешел в собственность омского предпринимателя Андрея Шаронова. На торгах стоимость недостроя с участком в 6,7 тысяч «квадратов», половиной еще одного участка в 323 «квадрата», подстанцией и правом аренды муниципальной земли оценивалась в 110,2 млн рублей.
Андрей Шаронов зарегистрировал ИП 2 ноября 2015 года. Владеет ООО «Квадр» (Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом), ООО ТК «Спидвей» (Деятельность автомобильного грузового транспорта), ООО «ДЭЗ: ПР-КТ МИРА, СТР. 5/8» (Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе). Последняя компания создана только 8 апреля 2024 года.
9 января 2025 года, как сообщили Городу55 в депархитектуры, Андрей Шаронов получил разрешение на реконструкцию административного здания на проспекте Мира. Действовать разрешительный документ будет до 9 июля 2026 года.
Долгострой находится на двух участках общей площадью 9744 кв. м. Один из них (выделен желтым на карте) находится в частной собственности.
Напомним, что в 2020 году Шаронову пришлось отсуживать у депимущества право аренды земли под недостроенным зданием в Нефтяниках. Чиновники хотели изъять объект незавершенного строительства и реализовать его на торгах. Однако суд встал на сторону предпринимателя.