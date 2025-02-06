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Posted 6 февраля, 13:52

Published 6 февраля, 13:52

Modified 6 февраля, 14:09

Updated 6 февраля, 14:09

Школа №13

100 млн рублей на работы: в Омске в этом году отремонтируют еще одну аварийную школу

6 февраля 2025, 13:52
Фото: Телеграм-канал Сергея Шелеста. Школа №13
Капитальный ремонт пройдет в средней школе №13 на 7-й Ремесленной.

Стало известно, что в этом году еще в одном образовательном учреждении Омска пройдет капитальный ремонт. Речь идет о средней школе № 13 имени Александра Сергеевича Пушкина (ул. 7-я Ремесленная, 77). Здание признано аварийным и уже больше года не принимает учеников, они ходят в ближайшие школы № 116 и 152.

Мэр города Сергей Шелест рассказал, что скоро мэрия займется поиском подрядчика для проведения капремонта, с ним будет заключен муниципальный контракт на сумму около 100 миллионов рублей. Подрядчику предстоит заменить инженерные сети, кровлю, межэтажные перекрытия и провести другие важные работы.

«Ставлю департаменту строительства амбициозную, но реальную задачу — вместе с будущим подрядчиком провести ремонтные работы в максимально сжатые сроки и завершить их до конца текущего года», — написал градоначальник.

Ранее Город55 писал, что шестилетнее строительство школы в Исилькуле приблизилось к концу, уже в сентябре 2025-го она должна принять учеников.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Школа#Капитальный ремонт#Капитальный ремонт школ#Новости#Ремонт школ#Школы#Программа обновления школ
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