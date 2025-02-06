100 млн рублей на работы: в Омске в этом году отремонтируют еще одну аварийную школу

Posted 6 февраля, 13:52
Published 6 февраля, 13:52
Modified 6 февраля, 14:09
Updated 6 февраля, 14:09
Стало известно, что в этом году еще в одном образовательном учреждении Омска пройдет капитальный ремонт. Речь идет о средней школе № 13 имени Александра Сергеевича Пушкина (ул. 7-я Ремесленная, 77). Здание признано аварийным и уже больше года не принимает учеников, они ходят в ближайшие школы № 116 и 152.
Мэр города Сергей Шелест рассказал, что скоро мэрия займется поиском подрядчика для проведения капремонта, с ним будет заключен муниципальный контракт на сумму около 100 миллионов рублей. Подрядчику предстоит заменить инженерные сети, кровлю, межэтажные перекрытия и провести другие важные работы.
«Ставлю департаменту строительства амбициозную, но реальную задачу — вместе с будущим подрядчиком провести ремонтные работы в максимально сжатые сроки и завершить их до конца текущего года», — написал градоначальник.
Ранее Город55 писал, что шестилетнее строительство школы в Исилькуле приблизилось к концу, уже в сентябре 2025-го она должна принять учеников.