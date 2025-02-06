100 млн рублей на работы: в Омске в этом году отремонтируют еще одну аварийную школу

Стало известно, что в этом году еще в одном образовательном учреждении Омска пройдет капитальный ремонт. Речь идет о средней школе № 13 имени Александра Сергеевича Пушкина (ул. 7-я Ремесленная, 77). Здание признано аварийным и уже больше года не принимает учеников, они ходят в ближайшие школы № 116 и 152.