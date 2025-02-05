Высокие проценты и сотни миллиардов: почему омичи стали больше копить

Posted 5 февраля, 06:57
Published 5 февраля, 06:57
Modified 5 февраля, 06:59
Updated 5 февраля, 06:59
На 1 января 2025 года жители Омской области держали на счетах и вкладах почти 419 млрд рублей (без учета счетов эскроу). За год эта сумма увеличилась на 21%.
Как объясняет управляющий Отделением Омск Банка России Владимир Антипов, причина проста — высокие проценты по вкладам. К тому же банковские вклады застрахованы — если что-то случится, государство вернет вкладчику до 1,4 млн рублей.
«Такие высокие ставки сформировались на рынке после повышения ключевой ставки Банка России, и они позволяют компенсировать и даже перекрыть общий рост цен за это время», — подчеркивает Владимир Антипов.
Напомним, ранее Город55 писал, сколько банковских вкладов сделали омичи к началу 2025 года.