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Posted 5 февраля, 06:57

Published 5 февраля, 06:57

Modified 5 февраля, 06:59

Updated 5 февраля, 06:59

Омичи продолжают копить: в банках хранятся сотни миллиардов рублей

Высокие проценты и сотни миллиардов: почему омичи стали больше копить

5 февраля 2025, 06:57
Фото: Изображение Midjourney. Омичи продолжают копить: в банках хранятся сотни миллиардов рублей

Сбережения омичей в банках достигли колоссальных сумм

Многие предпочитают хранить деньги в банках, а не дома.

На 1 января 2025 года жители Омской области держали на счетах и вкладах почти 419 млрд рублей (без учета счетов эскроу). За год эта сумма увеличилась на 21%.

Как объясняет управляющий Отделением Омск Банка России Владимир Антипов, причина проста — высокие проценты по вкладам. К тому же банковские вклады застрахованы — если что-то случится, государство вернет вкладчику до 1,4 млн рублей.

«Такие высокие ставки сформировались на рынке после повышения ключевой ставки Банка России, и они позволяют компенсировать и даже перекрыть общий рост цен за это время», — подчеркивает Владимир Антипов.

Напомним, ранее Город55 писал, сколько банковских вкладов сделали омичи к началу 2025 года.

Деньги в банке: Омская область оказалась в середине рейтинга по объему вкладов
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#Риана Дязанцева#Экономика#Омск#Финансы#Деньги#Вклады#Банк россии#Банки#Проценты
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