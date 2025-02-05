Яма растет: канализационный коллектор у омской многоэтажки на Перелета починят весной

Posted 5 февраля, 12:06
Published 5 февраля, 12:06
Modified 5 февраля, 12:49
Updated 5 февраля, 12:49
Яма с канализационными стоками во дворе дома по улице Перелета продолжает мучить омичей. Местные жители рассказали, что с момента последней жалобы практически ничего не изменилось, наоборот, отверстие в земле как будто стало становиться больше.
«Ул. Перелета, 12/1. С каждым днем яма только увеличивается. На месте почти неделю работает аварийная служба, но безрезультатно», — рассказали жители Левого берега в паблике «ЧП Омск».
В Росводоканале омичам рассказали, что воду с участка откачивают уже неделю, полностью завершить работы же удастся только весной.
«С 30 января организована перекачка сточных вод. На этой неделе подрядная организация приступила к работам по замене участка трубопровода. По оценке специалистов работы на канализационном коллекторе займут не менее 1,5 — 2 месяцев», — сообщили в организации.
Напомним, что вчера вечером жители Чкаловского поселка пожаловались на серый налет на машинах. Омичи назвали его пеплом, по их мнению, такое загрязнение связано с выбросами ТЭЦ-5 в период режима НМУ.