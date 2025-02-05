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Posted 5 февраля, 12:06

Published 5 февраля, 12:06

Modified 5 февраля, 12:49

Updated 5 февраля, 12:49

Омский двор продолжает тонут в канализационных стоках

Яма растет: канализационный коллектор у омской многоэтажки на Перелета починят весной

5 февраля 2025, 12:06
Фото: 1MI. Омский двор продолжает тонут в канализационных стоках

В омском водоканале назвали сроки решения проблемы с канализацией на Перелета

Сточные воды из двора дома по улице Перелета, 12к1 продолжают откачивать, однако полноценное решение проблемы займет от полутора до двух месяцев.

Яма с канализационными стоками во дворе дома по улице Перелета продолжает мучить омичей. Местные жители рассказали, что с момента последней жалобы практически ничего не изменилось, наоборот, отверстие в земле как будто стало становиться больше.

«Ул. Перелета, 12/1. С каждым днем яма только увеличивается. На месте почти неделю работает аварийная служба, но безрезультатно», — рассказали жители Левого берега в паблике «ЧП Омск».

В Росводоканале омичам рассказали, что воду с участка откачивают уже неделю, полностью завершить работы же удастся только весной.

«С 30 января организована перекачка сточных вод. На этой неделе подрядная организация приступила к работам по замене участка трубопровода. По оценке специалистов работы на канализационном коллекторе займут не менее 1,5 — 2 месяцев», — сообщили в организации.
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Скриншот. Фото: ЧП Омск

Напомним, что вчера вечером жители Чкаловского поселка пожаловались на серый налет на машинах. Омичи назвали его пеплом, по их мнению, такое загрязнение связано с выбросами ТЭЦ-5 в период режима НМУ.

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#Анастасия Баянова#Общество#Омск#Омская область#Жалобы#Прорыв трубы#Канализация#Новости#Неприятный запах#Устранение прорыва#Проблемы с канализацией
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