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Posted 5 февраля, 12:49

Published 5 февраля, 12:49

Modified 5 февраля, 12:49

Updated 5 февраля, 12:49

Пробки в Омске

В вечерний час-пик на десятках омских дорог образовались серьезные пробки

5 февраля 2025, 12:49
Фото: 1MI. Пробки в Омске
Во многих случаях причиной заторов стали аварии.

Вечером среды омские дороги снова погрязли в заторах, по данным приложения «Яндекс Карты», на некоторых городских магистралях пробки достигают 7 баллов. Самая сложная ситуация сейчас в центре города.

Так, в вечерний час-пик в пробки попали водители, которые решили проложить маршрут через улицы Пушкина, Гагарина, Герцена, Орджоникидзе и Маршала Жукова. На Красном Пути случилось сразу два ДТП, это осложнило движение как в сторону центра, так и в сторону Нефтяников. Авария также стала причиной затора на улице Заозерной.

Пробки сегодня настигли и Левый берег. Проблемы с движением возникли на улицах Конева, 70 лет Октября, 3-й Енисейской и Лукашевича.

Скриншот
Скриншот. Фото: Яндекс Пробки
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Новости#Затор на дороге#Заторы#Пробка#Яндекс Пробки#Дорожные пробки#Затор
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