В вечерний час-пик на десятках омских дорог образовались серьезные пробки

Posted 5 февраля, 12:49
Published 5 февраля, 12:49
Modified 5 февраля, 12:49
Updated 5 февраля, 12:49
Вечером среды омские дороги снова погрязли в заторах, по данным приложения «Яндекс Карты», на некоторых городских магистралях пробки достигают 7 баллов. Самая сложная ситуация сейчас в центре города.
Так, в вечерний час-пик в пробки попали водители, которые решили проложить маршрут через улицы Пушкина, Гагарина, Герцена, Орджоникидзе и Маршала Жукова. На Красном Пути случилось сразу два ДТП, это осложнило движение как в сторону центра, так и в сторону Нефтяников. Авария также стала причиной затора на улице Заозерной.
Пробки сегодня настигли и Левый берег. Проблемы с движением возникли на улицах Конева, 70 лет Октября, 3-й Енисейской и Лукашевича.