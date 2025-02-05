В вечерний час-пик на десятках омских дорог образовались серьезные пробки

Так, в вечерний час-пик в пробки попали водители, которые решили проложить маршрут через улицы Пушкина, Гагарина, Герцена, Орджоникидзе и Маршала Жукова. На Красном Пути случилось сразу два ДТП, это осложнило движение как в сторону центра, так и в сторону Нефтяников. Авария также стала причиной затора на улице Заозерной.