gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 февраля, 07:41

Published 5 февраля, 07:41

Modified 5 февраля, 07:44

Updated 5 февраля, 07:44

Томск доверил омским экспертам разработку маршрутной сети

В Томске обновят маршрутную сеть с помощью омских экспертов СибАДИ

5 февраля 2025, 07:41
Фото: 1MI. Томск доверил омским экспертам разработку маршрутной сети
Мэр Томска не понаслышке знает омских специалистов.

Администрация Томска начала работу над обновлением городской маршрутной сети общественного транспорта. Для этого привлекли омских специалистов из Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета — одной из ведущих организаций России в сфере транспортного планирования.

По словам мэра Томска Дмитрия Махини, сейчас специалисты изучают пассажиропоток на ключевых остановках города, особенно в часы пик. Это необходимо, чтобы определить, какие маршруты нуждаются в изменениях, а где транспортная нагрузка распределена оптимально.

«Профессионализм СибАДИ бесспорен среди экспертов, уверен, смогут помочь они и томичам», — отметил градоначальник.

Напомним, Дмитрий Махиня занимает пост мэра Томска с сентября 2023 года. До этого он работал в администрации Омска, где занимал пост директора департамента имущественных отношений и был замом мэра. В октябре 2024 года Махиня назначил экс-главу Ленинского округа Омска Дмитрия Зярко своим первым заместителем. Однако новый первый вице-мэр в начале 2025 года вернулся в Омск.

Глава омского депимущества Дмитрий Махиня избран мэром Томска
Узнать подробнее
#Риана Дязанцева#Омск#Общественный транспорт#СибАДИ#Дмитрий Махиня#Томск#Пассажиропоток#Маршрутная сеть#Городская инфраструктура
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика