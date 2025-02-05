В Томске обновят маршрутную сеть с помощью омских экспертов СибАДИ

Posted 5 февраля, 07:41
Published 5 февраля, 07:41
Modified 5 февраля, 07:44
Updated 5 февраля, 07:44
Администрация Томска начала работу над обновлением городской маршрутной сети общественного транспорта. Для этого привлекли омских специалистов из Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета — одной из ведущих организаций России в сфере транспортного планирования.
По словам мэра Томска Дмитрия Махини, сейчас специалисты изучают пассажиропоток на ключевых остановках города, особенно в часы пик. Это необходимо, чтобы определить, какие маршруты нуждаются в изменениях, а где транспортная нагрузка распределена оптимально.
«Профессионализм СибАДИ бесспорен среди экспертов, уверен, смогут помочь они и томичам», — отметил градоначальник.
Напомним, Дмитрий Махиня занимает пост мэра Томска с сентября 2023 года. До этого он работал в администрации Омска, где занимал пост директора департамента имущественных отношений и был замом мэра. В октябре 2024 года Махиня назначил экс-главу Ленинского округа Омска Дмитрия Зярко своим первым заместителем. Однако новый первый вице-мэр в начале 2025 года вернулся в Омск.