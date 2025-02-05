В Томске обновят маршрутную сеть с помощью омских экспертов СибАДИ

Напомним, Дмитрий Махиня занимает пост мэра Томска с сентября 2023 года. До этого он работал в администрации Омска, где занимал пост директора департамента имущественных отношений и был замом мэра. В октябре 2024 года Махиня назначил экс-главу Ленинского округа Омска Дмитрия Зярко своим первым заместителем. Однако новый первый вице-мэр в начале 2025 года вернулся в Омск.