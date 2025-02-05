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Posted 5 февраля, 07:58

Published 5 февраля, 07:58

Modified 5 февраля, 08:21

Updated 5 февраля, 08:21

В Омской школе произошел пожар

В омской школе произошло короткое замыкание: эвакуировались больше 700 человек

5 февраля 2025, 07:58
Фото: 1MI. В Омской школе произошел пожар
Инцидент произошел на третьем этаже учебного заведения.

Сегодня в Омске, 5 февраля, в 122-й школе на улице Полторацкого, 51, случилось возгорание. По информации МЧС Омской области, в 12:42 на третьем этаже учебного заведения произошло короткое замыкание, однако обошлось без горения.

Инцидент произошел на третьем этаже учебного заведения
Инцидент произошел на третьем этаже учебного заведения. Фото: Сообщество Вконтакте «Инцидент Омск»

724 человека, находившиеся в здании, эвакуировались самостоятельно. На место происшествия оперативно прибыли 3 единицы техники и 13 сотрудников МЧС, которые обеспечили безопасность и проверили территорию.

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что в здании школы №122 будет проведена проверка.

«Благодарю коллектив школы за адекватное реагирование и оперативную эвакуацию детей. Происшествие удалось решить с помощью огнетушителя, однако необходимо выяснить все обстоятельства, чтобы впредь подобное не повторялось», — подчеркнул Шелест.

Напомним, ранее Город55 писал о пожаре в омской пятиэтажке на проспекте Карла Маркса.

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Возгорание ликвидировано. Прокуратура Ленинского округа Омска начала проверку. Сообщается, что все школьники с педагогами эвакуировались без пострадавших.

Дети и учителя не пострадали
Дети и учителя не пострадали. Фото: Прокуратура Омской области

По результатам проверки, если будут установлены нарушения, прокуратура примет необходимые меры.

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#Риана Дязанцева#Омск#Школа#Эвакуация#МЧС#Короткое замыкание
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