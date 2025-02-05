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Posted 5 февраля, 08:29

Published 5 февраля, 08:29

Modified 5 февраля, 08:31

Updated 5 февраля, 08:31

На упаковках отсутствовала информация о датах изготовления и сроках хранения

В омской сети магазинов «Светофор» нашли больше тонны мяса сомнительного производства

5 февраля 2025, 08:29
Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Омской области. На упаковках отсутствовала информация о датах изготовления и сроках хранения
Продукцию изъяли, она подлежит уничтожению. На компанию «Торгсервис 55» завели административные дела за нарушение санитарных норм и регламентов.

В Омске в сети магазинов «Светофор» изъяли больше тонны мясной продукции, сообщили 5 февраля в Управлении Россельхознадзора по Омской области. Проверка в торговых точках прошла в конце января.

«Специалисты ведомства обнаружили в реализации 106 килограммов мясной продукции без ветеринарных сопроводительных документов, еще 944 килограмма мяса и мяса птицы оказались без маркировки производителя. На упаковках отсутствовала информация о датах изготовления и сроках хранения», — рассказали в омском Россельхознадзоре.

Продукция теперь подлежит уничтожению. На компанию «Торгсервис 55» завели административные дела за нарушение санитарных норм и регламентов.

Согласно данным Rusprofile, компания «Торгсервис 55» зарегистрирована в Омске в 2013 году. Директором является Наталья Казачек. У организации 5 учредителей: Сергей Шнайдер (53,5%), Андрей Шнайдер (30%), Иван Шнайдер (9%), Валерий Яковлев (4,5%), Андрей Вейкулайнен (3%). В 2023 году «Торгсервис 55» показал выручку в 5,6 млрд рублей, прибыль составила 134 млн рублей.

В октябре прошлого года в «Светофоре» также нашли нарушения. В супермаркетах сети обнаружили больше 4 тонн фальсифицированного сливочного масла. Товар изъяли и уничтожили.

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#Евгений Игишев#Омск#Омская область#Нарушения#Россельхознадзор#Светофор#Молочная продукция#Мясная продукция#Ветеринарные документы
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