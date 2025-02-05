В омской сети магазинов «Светофор» нашли больше тонны мяса сомнительного производства

Posted 5 февраля, 08:29
Published 5 февраля, 08:29
Modified 5 февраля, 08:31
Updated 5 февраля, 08:31
В Омске в сети магазинов «Светофор» изъяли больше тонны мясной продукции, сообщили 5 февраля в Управлении Россельхознадзора по Омской области. Проверка в торговых точках прошла в конце января.
«Специалисты ведомства обнаружили в реализации 106 килограммов мясной продукции без ветеринарных сопроводительных документов, еще 944 килограмма мяса и мяса птицы оказались без маркировки производителя. На упаковках отсутствовала информация о датах изготовления и сроках хранения», — рассказали в омском Россельхознадзоре.
Продукция теперь подлежит уничтожению. На компанию «Торгсервис 55» завели административные дела за нарушение санитарных норм и регламентов.
Согласно данным Rusprofile, компания «Торгсервис 55» зарегистрирована в Омске в 2013 году. Директором является Наталья Казачек. У организации 5 учредителей: Сергей Шнайдер (53,5%), Андрей Шнайдер (30%), Иван Шнайдер (9%), Валерий Яковлев (4,5%), Андрей Вейкулайнен (3%). В 2023 году «Торгсервис 55» показал выручку в 5,6 млрд рублей, прибыль составила 134 млн рублей.
В октябре прошлого года в «Светофоре» также нашли нарушения. В супермаркетах сети обнаружили больше 4 тонн фальсифицированного сливочного масла. Товар изъяли и уничтожили.