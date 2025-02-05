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Posted 5 февраля, 02:54

Published 5 февраля, 02:54

Modified 5 февраля, 03:15

Updated 5 февраля, 03:15

В Омской области ограничат траты чиновников

В Омской области установят лимит на суточные расходы чиновников в командировках

5 февраля 2025, 02:54
Фото: 1MI. В Омской области ограничат траты чиновников

Чиновников Омской области ограничат в расходах на командировки

Ранее расходы оплачивались постфактум.

Губернатор Омской области собирается внести изменения в порядок служебных командировок для высокопоставленных региональных чиновников. Согласно проекту указа, максимальная сумма, которую они могут потратить на проживание во время командировки, составляет 12 000 рублей в сутки.

Ранее порядок командирования чиновников Омской области предусматривал возмещение расходов на проживание по фактическим затратам, подтвержденным документами, без четкого ограничения суммы. Нововведение призвано сделать командировочные расходы более прозрачными и контролируемыми. Новые правила распространяются на лиц, занимающих государственные должности в регионе.

Кроме расходов на проживание, чиновникам возмещаются затраты на:

  • Проезд к месту командировки и обратно;
  • Бронирование гостиницы;
  • Суточные расходы (в пределах установленных норм).

На территории Омской области суточные составляют 150 рублей, в других регионах России — 300 рублей, а при поездках в страны СНГ, Абхазию и Южную Осетию — 2 500 рублей. Для командировок в другие иностранные государства действуют нормы, установленные Правительством РФ.

Напомним, ранее Город55 объяснял, как омскому чиновнику выехать за границу.

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#Риана Дязанцева#Омск#Омская область#Россия#Чиновники#Гостиница#Проезд#Контроль#Проживание#Командировки#Бюджетные расходы#Суточные расходы
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