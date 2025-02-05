В Омской области установят лимит на суточные расходы чиновников в командировках

На территории Омской области суточные составляют 150 рублей, в других регионах России — 300 рублей, а при поездках в страны СНГ, Абхазию и Южную Осетию — 2 500 рублей. Для командировок в другие иностранные государства действуют нормы, установленные Правительством РФ.