В Омской области установят лимит на суточные расходы чиновников в командировках

Posted 5 февраля, 02:54
Published 5 февраля, 02:54
Modified 5 февраля, 03:15
Updated 5 февраля, 03:15
Губернатор Омской области собирается внести изменения в порядок служебных командировок для высокопоставленных региональных чиновников. Согласно проекту указа, максимальная сумма, которую они могут потратить на проживание во время командировки, составляет 12 000 рублей в сутки.
Ранее порядок командирования чиновников Омской области предусматривал возмещение расходов на проживание по фактическим затратам, подтвержденным документами, без четкого ограничения суммы. Нововведение призвано сделать командировочные расходы более прозрачными и контролируемыми. Новые правила распространяются на лиц, занимающих государственные должности в регионе.
Кроме расходов на проживание, чиновникам возмещаются затраты на:
На территории Омской области суточные составляют 150 рублей, в других регионах России — 300 рублей, а при поездках в страны СНГ, Абхазию и Южную Осетию — 2 500 рублей. Для командировок в другие иностранные государства действуют нормы, установленные Правительством РФ.
Напомним, ранее Город55 объяснял, как омскому чиновнику выехать за границу.