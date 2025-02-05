В Омске снесут сотни гаражей и погребов

Чаще всего незаконно установленный объект — это временный гараж. По словам начальника отдела архитектуры, землепользования и арендных отношений администрации Кировского округа Татьяны Чижик, найдя такой объект, специалисты направляют его владельцу уведомление. Если гараж реально узаконить, собственнику предлагают это сделать в определенные сроки. Если нет — предлагают его демонтировать. Если владелец отказывается это сделать, администрация забирает гараж на специальную стоянку, откуда его можно забрать, оплатив транспортировку и хранение.