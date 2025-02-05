В Омске снесут сотни гаражей и погребов

Posted 5 февраля, 10:47
Published 5 февраля, 10:47
Modified 5 февраля, 10:49
Updated 5 февраля, 10:49
В текущем году в Кировском округе Омска продолжится масштабная кампания по очистке территории от незаконно установленных временных объектов. В частности, будут сносить временные гаражи и погреба. Как уточнили в администрации, ликвидация погребов практикуется только с прошлого года.
Главная напасть, с которой администрация будет бороться в текущем году, — аварийные столбы, стоящие во дворах жилых домов и являющиеся источником опасности для прохожих. Такие столбы уже снесли на улицах Степанца, 1-й Енисейской, Володарского и Семиреченской, но на этом чиновники не остановятся.
Чаще всего незаконно установленный объект — это временный гараж. По словам начальника отдела архитектуры, землепользования и арендных отношений администрации Кировского округа Татьяны Чижик, найдя такой объект, специалисты направляют его владельцу уведомление. Если гараж реально узаконить, собственнику предлагают это сделать в определенные сроки. Если нет — предлагают его демонтировать. Если владелец отказывается это сделать, администрация забирает гараж на специальную стоянку, откуда его можно забрать, оплатив транспортировку и хранение.
Традиционно снос незаконных объектов проходит весной и летом. В 2025 году на эти работы выделено почти 2,5 млн рублей.
Город55 писал о том, что администрация Советского округа запланировала на май 2025 года снос гаражей на улицах Энергетиков и Химиков.