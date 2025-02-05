gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 февраля, 10:47

Published 5 февраля, 10:47

Modified 5 февраля, 10:49

Updated 5 февраля, 10:49

В Омске начали сносить нелегальные погреба и аварийные столбы

В Омске снесут сотни гаражей и погребов

5 февраля 2025, 10:47
Фото: 1MI.

В Омске начали сносить нелегальные погреба и аварийные столбы

Традиционно такие работы проводят весной и летом.

В текущем году в Кировском округе Омска продолжится масштабная кампания по очистке территории от незаконно установленных временных объектов. В частности, будут сносить временные гаражи и погреба. Как уточнили в администрации, ликвидация погребов практикуется только с прошлого года.

Главная напасть, с которой администрация будет бороться в текущем году, — аварийные столбы, стоящие во дворах жилых домов и являющиеся источником опасности для прохожих. Такие столбы уже снесли на улицах Степанца, 1-й Енисейской, Володарского и Семиреченской, но на этом чиновники не остановятся.

Чаще всего незаконно установленный объект — это временный гараж. По словам начальника отдела архитектуры, землепользования и арендных отношений администрации Кировского округа Татьяны Чижик, найдя такой объект, специалисты направляют его владельцу уведомление. Если гараж реально узаконить, собственнику предлагают это сделать в определенные сроки. Если нет — предлагают его демонтировать. Если владелец отказывается это сделать, администрация забирает гараж на специальную стоянку, откуда его можно забрать, оплатив транспортировку и хранение.

Традиционно снос незаконных объектов проходит весной и летом. В 2025 году на эти работы выделено почти 2,5 млн рублей.

Город55 писал о том, что администрация Советского округа запланировала на май 2025 года снос гаражей на улицах Энергетиков и Химиков.

Омичей просят срочно убрать незаконные гаражи, установленные в Нефтяниках
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Омск#Новости#Кировский округ#Гаражи
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика