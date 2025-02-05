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Posted 5 февраля, 05:23

Published 5 февраля, 05:23

Modified 5 февраля, 05:39

Updated 5 февраля, 05:39

Иллюстрация

В Омске расселили студенческое общежитие из-за нарушения противопожарных норм

5 февраля 2025, 05:23
Фото: 1MI. Иллюстрация

В Омске закрыли студенческое общежитие из-за нарушения противопожарных норм

Здание запрещено эксплуатировать в течение как минимум месяца.

Омская «Высшая школа народных искусств» на время осталась без общежития для студентов. Как рассказали в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Омской области, в здании прошла внеплановая проверка, в ходе которой был найден ряд нарушений, допущенных повторно.

Выяснилось, что общежитие по-прежнему не обеспечено необходимым для тушения пожаров количеством воды, система автоматической пожарной сигнализации не обеспечивает защиту от ложных срабатываний, «линии связи между компонентами систем пожарной автоматики выполнены без обеспечения автоматического контроля их исправности». В общей сложности нашлось 33 нарушения.

По итогам суд признал «Высшую школу народных искусств» виновной в административном правонарушении и запретил эксплуатацию здания общежития на 30 дней. Устранять недочеты в течение этого времени можно, а вот жить в здании нельзя.

«Проживающим в общежитии студентам был предоставлен автобус, на котором их развезли и разместили по другим общежитиям города Омска, чтобы они дальше смогли продолжить учебный процесс», — рассказали в пресс-службе УФССП.

Судебные приставы убедились в том, что здание покинули все жильцы, и отключили его от коммуникаций. Теперь у «Высшей школы» есть возможность провести работу над ошибками.

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#Николай Эйхвальд#Омск#Судебные приставы#Новости#Противопожарная безопасность#Общежития
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