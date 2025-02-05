gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 февраля, 10:06

Published 5 февраля, 10:06

Modified 5 февраля, 10:27

Updated 5 февраля, 10:27

Страйкбольный автомат изъяли и отправили на экспертизу

В Омске пьяный подросток открыл стрельбу из автомата по дорожным знакам

5 февраля 2025, 10:06
Фото: 1MI. Страйкбольный автомат изъяли и отправили на экспертизу
Компания молодых людей приехала в Омск из Таврического района. Сначала они дрифтовали на площади у «Континента», а после отправились в центр. По пути подростки решили пострелять из страйкбольного автомата по дорожным знакам.

Минувшей ночью полицейские задержали подростков со страйкбольным автоматом, сообщили 5 февраля в УМВД России по Омской области.

В полицию поступило сообщение, что рядом с Ленинградским мостом находится Mercedes, в котором сидят люди с автоматом. Инспекторы остановили иномарку на 3-й Транспортной. В салоне находились четверо молодых людей, двое из которых были в состоянии опьянения. На заднем сиденье полицейские обнаружили страйкбольное оружие.

Выяснилось, что компания приехала в Омск из Таврического района. Сначала они дрифтовали на площади у «Континента», а после отправились в центр.

«В ходе движения находившийся в салоне 16-летний молодой человек выставил страйкбольный привод в открытое окно, что и заметил один из проезжавших мимо водителей. Находясь на парковке у въезда на Ленинградский мост, подросток несколько раз выстрелил в сугроб и дорожные знаки», — рассказали в полиции.

Полицейские изъяли автомат и направили его на экспертизу. На несовершеннолетнего составили протокол за появление в общественном месте в состоянии опьянения.

Читайте также:
В Омск за наркотиками: полиция задержала двух иностранцев с крупной партиейЯблоко от яблони: 17-летний омич «рассекал» на ВАЗе по ночным НефтяникамВ Омске мать-наркоманка уронила 2-месячную дочь на пол вниз головой
#Евгений Игишев#Происшествия#Видео#Полиция#Омск#Автомобиль#Алкогольное опьянение#Подросток#Экспертиза#КоАП РФ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика