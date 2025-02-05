В Омске пьяный подросток открыл стрельбу из автомата по дорожным знакам

Posted 5 февраля, 10:06
Published 5 февраля, 10:06
Modified 5 февраля, 10:27
Updated 5 февраля, 10:27
Минувшей ночью полицейские задержали подростков со страйкбольным автоматом, сообщили 5 февраля в УМВД России по Омской области.
В полицию поступило сообщение, что рядом с Ленинградским мостом находится Mercedes, в котором сидят люди с автоматом. Инспекторы остановили иномарку на 3-й Транспортной. В салоне находились четверо молодых людей, двое из которых были в состоянии опьянения. На заднем сиденье полицейские обнаружили страйкбольное оружие.
Выяснилось, что компания приехала в Омск из Таврического района. Сначала они дрифтовали на площади у «Континента», а после отправились в центр.
«В ходе движения находившийся в салоне 16-летний молодой человек выставил страйкбольный привод в открытое окно, что и заметил один из проезжавших мимо водителей. Находясь на парковке у въезда на Ленинградский мост, подросток несколько раз выстрелил в сугроб и дорожные знаки», — рассказали в полиции.
Полицейские изъяли автомат и направили его на экспертизу. На несовершеннолетнего составили протокол за появление в общественном месте в состоянии опьянения.