В Омске пьяный подросток открыл стрельбу из автомата по дорожным знакам

В полицию поступило сообщение, что рядом с Ленинградским мостом находится Mercedes, в котором сидят люди с автоматом. Инспекторы остановили иномарку на 3-й Транспортной. В салоне находились четверо молодых людей, двое из которых были в состоянии опьянения. На заднем сиденье полицейские обнаружили страйкбольное оружие.