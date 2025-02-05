В Омске простятся с ветераном УФСИН Валерием Ширягиным

Posted 5 февраля, 06:35
Published 5 февраля, 06:35
Modified 5 февраля, 06:37
Updated 5 февраля, 06:37
УФСИН России по Омской области сообщает, что 3 февраля на 79-м году жизни ушел из жизни Валерий Ширягин, полковник внутренней службы в отставке, посвятивший более 25 лет работе в уголовно-исполнительной системе. За свою службу Валерий Ширягин получил многочисленные награды и почетные грамоты.
Свои первые шаги в системе УФСИН мужчина сделал в должности начальника отряда. Со временем он занял руководящие посты, в том числе был заместителем начальника и начальником исправительной колонии ИТК-10.
В 2000 году после многолетней службы омич вышел на заслуженный отдых, но оставался частью коллектива. С 2006 года и до последних дней жизни он возглавлял ветеранскую организацию ЛИУ-10, помогал молодым сотрудникам и участвовал в общественной работе.
Прощание с ветераном состоится 6 февраля с 13:00 до 14:00 в Воскресенском военном соборе (улица Партизанская, 16). Захоронение пройдет на кладбище Лузинского сельского поселения Омского района.
Редакция Города55 приносит соболезнования родным и близким Валерия Ширягина.