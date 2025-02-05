gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 февраля, 06:35

Published 5 февраля, 06:35

Modified 5 февраля, 06:37

Updated 5 февраля, 06:37

В Омске простятся с ветераном УФСИН Валерием Ширягиным

В Омске простятся с ветераном УФСИН Валерием Ширягиным

5 февраля 2025, 06:35
Фото: 1MI.
Церемония прощания пройдет в четверг, 6 февраля.

УФСИН России по Омской области сообщает, что 3 февраля на 79-м году жизни ушел из жизни Валерий Ширягин, полковник внутренней службы в отставке, посвятивший более 25 лет работе в уголовно-исполнительной системе. За свою службу Валерий Ширягин получил многочисленные награды и почетные грамоты.

Валерий Васильевич Ширягин
Валерий Васильевич Ширягин. Фото: УФСИН России по Омской области

Свои первые шаги в системе УФСИН мужчина сделал в должности начальника отряда. Со временем он занял руководящие посты, в том числе был заместителем начальника и начальником исправительной колонии ИТК-10.

В 2000 году после многолетней службы омич вышел на заслуженный отдых, но оставался частью коллектива. С 2006 года и до последних дней жизни он возглавлял ветеранскую организацию ЛИУ-10, помогал молодым сотрудникам и участвовал в общественной работе.

Прощание с ветераном состоится 6 февраля с 13:00 до 14:00 в Воскресенском военном соборе (улица Партизанская, 16). Захоронение пройдет на кладбище Лузинского сельского поселения Омского района.

Редакция Города55 приносит соболезнования родным и близким Валерия Ширягина.

Воспитал много талантливых спортсменов: в Омске умер известный тренер
Узнать подробнее
#Риана Дязанцева#Омск#УФСИН#Кладбище#Ветеран#Исправительная колония#Прощание#Награды#ЛИУ-10
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика