В Омске простятся с ветераном УФСИН Валерием Ширягиным

УФСИН России по Омской области сообщает, что 3 февраля на 79-м году жизни ушел из жизни Валерий Ширягин, полковник внутренней службы в отставке, посвятивший более 25 лет работе в уголовно-исполнительной системе. За свою службу Валерий Ширягин получил многочисленные награды и почетные грамоты.