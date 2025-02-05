В Омске на ночь перекроют проезд по мосту у Телецентра

Posted 5 февраля, 09:31
Published 5 февраля, 09:31
Modified 5 февраля, 09:33
Updated 5 февраля, 09:33
Ночью 6 февраля с 0:00 до 5:00 часов в Омске перекроют мост у Телецентра. Там будут убирать снег и ремонтировать проезжую часть с применением холодного асфальта.
«С приходом плюсовых температур ремонт проезжей части в зоне, открытой для движения транспорта, проведут уже горячей смесью», — рассказали в мэрии.
В администрации напомнили, что мост полностью перекрывают для транспорта два раза в неделю — в ночные часы со среды на четверг и с субботы на воскресенье.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омске введут полный запрет на движение большегрузов по мосту у Телецентра.