gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 февраля, 09:31

Published 5 февраля, 09:31

Modified 5 февраля, 09:33

Updated 5 февраля, 09:33

В полночь движение по мосту будет прекращено

В Омске на ночь перекроют проезд по мосту у Телецентра

5 февраля 2025, 09:31
Фото: Департамент траспорта мэрии Омска. В полночь движение по мосту будет прекращено
В ночь со среды на четверг в Омске полностью перекроют движение на мосту имени 60-летия ВЛКСМ, чтобы почистить снег и отремонтировать полосу.

Ночью 6 февраля с 0:00 до 5:00 часов в Омске перекроют мост у Телецентра. Там будут убирать снег и ремонтировать проезжую часть с применением холодного асфальта.

«С приходом плюсовых температур ремонт проезжей части в зоне, открытой для движения транспорта, проведут уже горячей смесью», — рассказали в мэрии.

В администрации напомнили, что мост полностью перекрывают для транспорта два раза в неделю — в ночные часы со среды на четверг и с субботы на воскресенье.

Ранее Город55 рассказывал, что в Омске введут полный запрет на движение большегрузов по мосту у Телецентра.

Фуры в объезд: в Омске временно запретят движение большегрузов по мосту
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Транспорт#Ремонт#Мост#Уборка снега#Движение
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика