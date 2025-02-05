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Posted 5 февраля, 05:43

Published 5 февраля, 05:43

Modified 5 февраля, 06:00

Updated 5 февраля, 06:00

Стало известно, когда в Москве откроют центр помощи переехавшим омичам

В Москве откроют центр помощи омичам: уже известна дата запуска

5 февраля 2025, 05:43
Фото: 1MI.

Стало известно, когда в Москве откроют центр помощи переехавшим омичам

Центр поддержки предназначен для всех омичей, кто приезжает в столицу.

Омичи, живущие или временно находящиеся в Москве, смогут получить юридическую, информационную и практическую поддержку в новом центре помощи.

Проект получил название «Вместе в столице», а его запуск состоится 10 февраля 2025 года. Об этом сообщил «СуперОмску» заместитель председателя правительства Омской области Андрей Шпиленко.

Центр поддержки предназначен для всех омичей, кто приезжает в столицу на учебу, работу, лечение или просто на отдых. Здесь можно будет получить:

  • Юридическую консультацию;
  • Информационную поддержку;
  • Практическую помощь.

Центр будет работать круглосуточно, а обратиться за помощью можно будет по горячей линии. Подробности программы появятся на портале правительства Омской области и сайте представительства.

По словам Андрея Шпиленко, помимо оказания поддержки, специалисты центра будут анализировать обращения омичей, чтобы адаптировать работу сервиса и делать его еще эффективнее. Напомним, ранее Город55 подробно разбирал, куда «пропадают» омичи.

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#Риана Дязанцева#Омск#Москва#Правительство Омской области#Горячая линия#Омичи#Юридическая помощь#Андрей Шпиленко#Центр помощи#Практическая помощь#Информационная поддержка
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