В Москве откроют центр помощи омичам: уже известна дата запуска

Posted 5 февраля, 05:43
Published 5 февраля, 05:43
Modified 5 февраля, 06:00
Updated 5 февраля, 06:00
Омичи, живущие или временно находящиеся в Москве, смогут получить юридическую, информационную и практическую поддержку в новом центре помощи.
Проект получил название «Вместе в столице», а его запуск состоится 10 февраля 2025 года. Об этом сообщил «СуперОмску» заместитель председателя правительства Омской области Андрей Шпиленко.
Центр поддержки предназначен для всех омичей, кто приезжает в столицу на учебу, работу, лечение или просто на отдых. Здесь можно будет получить:
Центр будет работать круглосуточно, а обратиться за помощью можно будет по горячей линии. Подробности программы появятся на портале правительства Омской области и сайте представительства.
По словам Андрея Шпиленко, помимо оказания поддержки, специалисты центра будут анализировать обращения омичей, чтобы адаптировать работу сервиса и делать его еще эффективнее. Напомним, ранее Город55 подробно разбирал, куда «пропадают» омичи.