Цена ошибки: омич погиб под колесами пассажирского автобуса

Posted 5 февраля, 02:26
Published 5 февраля, 02:26
Modified 5 февраля, 02:35
Updated 5 февраля, 02:35
Госавтоинспекция сообщает, что вечером 4 февраля в микрорайоне Входной произошло смертельное ДТП. В 19:20 водитель автобуса ПАЗ, мужчина 1967 года рождения, наехал на пешехода, который пересекал дорогу в неположенном месте. От полученных травм парень 2003 года рождения скончался на месте.
На момент аварии в автобусе находились пять пассажиров. Никто из них не пострадал и за медицинской помощью не обращался. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.
Напомним, ранее Город55 писал об аварии с пассажирским автобусом в Омском районе. Транспорт с пассажирами внутри свалился в кювет. Не обошлось без пострадавших.