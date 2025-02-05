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Posted 5 февраля, 02:26

Published 5 февраля, 02:26

Modified 5 февраля, 02:35

Updated 5 февраля, 02:35

В Омске переход в неположенном месте стоил жизни

Цена ошибки: омич погиб под колесами пассажирского автобуса

5 февраля 2025, 02:26
Фото: Госавтоинспекция Омской области. В Омске переход в неположенном месте стоил жизни

В Омске пассажирский автобус насмерть сбил пешехода

Молодой человек переходил дорогу в неположенном месте.

Госавтоинспекция сообщает, что вечером 4 февраля в микрорайоне Входной произошло смертельное ДТП. В 19:20 водитель автобуса ПАЗ, мужчина 1967 года рождения, наехал на пешехода, который пересекал дорогу в неположенном месте. От полученных травм парень 2003 года рождения скончался на месте.

На момент аварии в автобусе находились пять пассажиров. Никто из них не пострадал и за медицинской помощью не обращался. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.

Напомним, ранее Город55 писал об аварии с пассажирским автобусом в Омском районе. Транспорт с пассажирами внутри свалился в кювет. Не обошлось без пострадавших.

Пассажирский автобус в кювете: в Омской области расследуют ДТП с пострадавшими
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#Риана Дязанцева#ДТП#Омск#Пассажиры#Травмы#Проверка#Пешеход#Госавтоинспекция#Правоохранительные органы#Смертельный случай
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