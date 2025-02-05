Травмы преследуют: после игры с ЦСКА «Авангард» лишился еще одного игрока

Напомним, что сейчас в списке травмированных игроков омской команды находится сразу семь хоккеистов — Владимир Ткачев, Николай Прохоркин, Майкл Маклауд, Рид Буше, Сергей Бойков, Алекс Грант и Даниил Степанов. Не играет также голкипер Никита Серебряков, который восстанавливается после болезни, его место в воротах сейчас занимает Михаил Бердин.