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Posted 5 февраля, 09:43

Published 5 февраля, 09:43

Modified 5 февраля, 09:43

Updated 5 февраля, 09:43

В омском клубе появился еще один травмированный игрок

Травмы преследуют: после игры с ЦСКА «Авангард» лишился еще одного игрока

5 февраля 2025, 09:43
Фото: ХК «Авангард». В омском клубе появился еще один травмированный игрок
Во вчерашнем матче повреждение получил защитник Павел Коледов.

Вчера, 4 февраля, в Москве прошел матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и местным ЦСКА. Основное время завершилось со счетом 1:1, не определил победителя и овертайм. Итог встречи решился в серии буллитов, армейцы оказались сильнее омичей и победили со счетом 2:1.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «ястребов» Ги Буше рассказал, что «лазарет» команды снова пополнился, на этот раз защитником Павлом Коледовым. Когда хоккеист вернется к команде пока неизвестно.

«Коледов получил повреждение, пока не знаю, насколько серьезное. Что тут скажешь, пополнение в нашем списке травмированных», — сказал канадский специалист.

Напомним, что сейчас в списке травмированных игроков омской команды находится сразу семь хоккеистов — Владимир Ткачев, Николай Прохоркин, Майкл Маклауд, Рид Буше, Сергей Бойков, Алекс Грант и Даниил Степанов. Не играет также голкипер Никита Серебряков, который восстанавливается после болезни, его место в воротах сейчас занимает Михаил Бердин.

Травмированный Рид Буше встретился с болельщиками «Авангарда» в Германии
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#Анастасия Баянова#Спорт#Авангард#ХК Авангард#Омск#Омская область#Новости#Омский авангард#Авангард Омск#КЦ
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