Травмы преследуют: после игры с ЦСКА «Авангард» лишился еще одного игрока

Posted 5 февраля, 09:43
Published 5 февраля, 09:43
Modified 5 февраля, 09:43
Updated 5 февраля, 09:43
Вчера, 4 февраля, в Москве прошел матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и местным ЦСКА. Основное время завершилось со счетом 1:1, не определил победителя и овертайм. Итог встречи решился в серии буллитов, армейцы оказались сильнее омичей и победили со счетом 2:1.
На послематчевой пресс-конференции главный тренер «ястребов» Ги Буше рассказал, что «лазарет» команды снова пополнился, на этот раз защитником Павлом Коледовым. Когда хоккеист вернется к команде пока неизвестно.
«Коледов получил повреждение, пока не знаю, насколько серьезное. Что тут скажешь, пополнение в нашем списке травмированных», — сказал канадский специалист.
Напомним, что сейчас в списке травмированных игроков омской команды находится сразу семь хоккеистов — Владимир Ткачев, Николай Прохоркин, Майкл Маклауд, Рид Буше, Сергей Бойков, Алекс Грант и Даниил Степанов. Не играет также голкипер Никита Серебряков, который восстанавливается после болезни, его место в воротах сейчас занимает Михаил Бердин.