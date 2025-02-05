Омский аэропорт стал 22-м в рейтинге по пассажиропотоку

На начало 2025 года в России есть 30 аэропортов, через которые за 12 месяцев проходит больше 1 млн пассажиров. Год назад статистика была чуть более внушительной, но аэропорт Грозного опустился ниже рубежной планки. Из рейтинга, опубликованного РБК, следует, что омский аэропорт занимает сейчас по пассажиропотоку 22-ю позицию в стране (1,73 млн пассажиров, на 3% больше, чем годом ранее).