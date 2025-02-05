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Posted 5 февраля, 08:42

Published 5 февраля, 08:42

Modified 5 февраля, 08:46

Updated 5 февраля, 08:46

Омский аэропорт стал 22-м в российском рейтинге по пассажиропотоку

Омский аэропорт стал 22-м в рейтинге по пассажиропотоку

5 февраля 2025, 08:42
Фото: gorod55.ru.

Омский аэропорт стал 22-м в российском рейтинге по пассажиропотоку

Омск существенно опережают Тюмень и Сургут.

На начало 2025 года в России есть 30 аэропортов, через которые за 12 месяцев проходит больше 1 млн пассажиров. Год назад статистика была чуть более внушительной, но аэропорт Грозного опустился ниже рубежной планки. Из рейтинга, опубликованного РБК, следует, что омский аэропорт занимает сейчас по пассажиропотоку 22-ю позицию в стране (1,73 млн пассажиров, на 3% больше, чем годом ранее).

Из сибирских городов в этом рейтинге выше Омска Тюмень (2,8 млн пассажиров), Красноярск (4,3 млн), Новосибирск (9,3 млн, 6-я позиция). Лидируют Шереметьево, Пулково и Внуково. Специалисты отмечают, что теоретически в текущем году могут перевалить за 1 млн аэропорты Владикавказа, Благовещенска и Петропавловска-Камчатского.

Город55 уже писал о том, что омский аэропорт обслужил за 2024 год 8551 воздушное судно. Общая взлетная масса составила 486 737 тонн (+5% к 2023 году). Почты и грузов было обработано 3 438 тонн (+11% к 2023 году).

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#Николай Эйхвальд#Транспорт#Новости#Омский аэропорт
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