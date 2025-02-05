Стало известно, когда в Омск вернется «Радость»

Posted 5 февраля, 06:24
Published 5 февраля, 06:24
Modified 5 февраля, 06:26
Updated 5 февраля, 06:26
Накануне, 4 февраля, проект знаменитой омской вывески «Радость» выиграл гран-при премии в области коммуникации «Серебряный Лучник — Сибирь». Вывеску восстанавливают рекламное агентство «Коперник» и застройщик «Брусника».
Директор РА «Коперник» Антон Дымченко рассказал Городу55, как проходила реконструкция «Радости».
«Мы реализуем проект уже 2,5 года. Нам казалось, что мы сделаем его за 2-3 месяца, но мы юридически делаем все правильно. Сначала ремонтируем крышу, устанавливаем закладные, производим вывеску, согласовываем с управляющей компанией и жильцами. Поэтому проект затянулся», — рассказал директор агентства.
Антон Дымченко сообщил, что вывеска уже готова и находится на производстве. Планируется, что она вернется на свое место в марте. А проект «Радости» теперь будет представлять Омск в финале национальной премии «Серебряный Лучник».
«Ранее мы брали „золото“ премии „Серебряный Лучник“ с проектом по переработке елок. А гран-при выиграли впервые. И в целом, Омск впервые берет гран-при этой премии. С этим проектом мы едем в апреле в Москву, защищать его как лучший PR-проект в России», — добавил Антон Дымченко.
Ранее Город55 рассказывал, что «Брусника» оценила стоимость реконструкции вывески в 2 млн рублей.
Напомним, вывеску убрали в июне 2024 года во время капремонта кровли, а установили ее еще в советское время на крыше бывшего дома бракосочетаний, на проспекте Карла Маркса, 31. Там располагался одноименный магазин.