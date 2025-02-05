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Posted 5 февраля, 06:24

Published 5 февраля, 06:24

Modified 5 февраля, 06:26

Updated 5 февраля, 06:26

Конструкция готова и ждет установки

Стало известно, когда в Омск вернется «Радость»

5 февраля 2025, 06:24
Фото: Алексей Степаненко. Конструкция готова и ждет установки
Проект «Радости» накануне, 4 февраля, выиграл гран-при премии «Серебряный Лучник — Сибирь». Теперь он будет представлен в Москве.

Накануне, 4 февраля, проект знаменитой омской вывески «Радость» выиграл гран-при премии в области коммуникации «Серебряный Лучник — Сибирь». Вывеску восстанавливают рекламное агентство «Коперник» и застройщик «Брусника».

Директор РА «Коперник» Антон Дымченко рассказал Городу55, как проходила реконструкция «Радости».

«Мы реализуем проект уже 2,5 года. Нам казалось, что мы сделаем его за 2-3 месяца, но мы юридически делаем все правильно. Сначала ремонтируем крышу, устанавливаем закладные, производим вывеску, согласовываем с управляющей компанией и жильцами. Поэтому проект затянулся», — рассказал директор агентства.

Антон Дымченко сообщил, что вывеска уже готова и находится на производстве. Планируется, что она вернется на свое место в марте. А проект «Радости» теперь будет представлять Омск в финале национальной премии «Серебряный Лучник».

«Ранее мы брали „золото“ премии „Серебряный Лучник“ с проектом по переработке елок. А гран-при выиграли впервые. И в целом, Омск впервые берет гран-при этой премии. С этим проектом мы едем в апреле в Москву, защищать его как лучший PR-проект в России», — добавил Антон Дымченко.

Ранее Город55 рассказывал, что «Брусника» оценила стоимость реконструкции вывески в 2 млн рублей.

Напомним, вывеску убрали в июне 2024 года во время капремонта кровли, а установили ее еще в советское время на крыше бывшего дома бракосочетаний, на проспекте Карла Маркса, 31. Там располагался одноименный магазин.

Стало известно, когда в центр Омска вернется знаменитая вывеска «Радость»
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#Евгений Игишев#Омск#Реконструкция#Москва#Брусника#Радость
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