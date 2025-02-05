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Posted 5 февраля, 11:09

Published 5 февраля, 11:09

Modified 5 февраля, 11:11

Updated 5 февраля, 11:11

Причиной пожара в жилом доме на проспекте Мира стали проблемы с электропроводкой

Стали известны причины пожара в жилом доме на проспекте Мира в Омске

5 февраля 2025, 11:09
Фото: пресс-служба МЧС.

Причиной пожара в жилом доме на проспекте Мира стали проблемы с электропроводкой

Полная картина станет известна по окончании экспертизы.

В истории о пожаре, который произошел сегодня, 5 февраля, в жилом доме на проспекте Мира в омских Нефтяниках, появились новые подробности. В пресс-службе прокуратуры Омской области рассказали, что предварительно установлена причина пожара: в подвале произошло замыкание электропроводки.

Сейчас проводится пожарно-техническая экспертиза, по итогам которой появятся окончательные данные.

Напомним: сотрудники МЧС, приехавшие по вызову, спасли 27 жильцов дома. Еще 81 человек, включая 15 детей, спасся самостоятельно, пострадавших нет.

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#Николай Эйхвальд#Происшествия#Прокуратура#Новости
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