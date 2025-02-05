Стали известны причины пожара в жилом доме на проспекте Мира в Омске

В истории о пожаре, который произошел сегодня, 5 февраля, в жилом доме на проспекте Мира в омских Нефтяниках, появились новые подробности. В пресс-службе прокуратуры Омской области рассказали, что предварительно установлена причина пожара: в подвале произошло замыкание электропроводки.