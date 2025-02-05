Стали известны новые подробности финансирования Северного обхода Омска

Ранее Город55 писал, что на Северном обходе планируется внедрение системы безбарьерной оплаты проезда. Это значит, что водителям не придется останавливаться на пунктах сбора платы — платежи будут списываться автоматически. Как омичи отреагировали на эту «платную» новость — читайте в нашем материале.