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Posted 5 февраля, 06:17

Published 5 февраля, 06:17

Modified 5 февраля, 06:19

Updated 5 февраля, 06:19

Автомобильная дорога Северный обход Омска: что известно

Стали известны новые подробности финансирования Северного обхода Омска

5 февраля 2025, 06:17
Фото: 1MI. Автомобильная дорога Северный обход Омска: что известно

На Северный обход Омска хотят получить льготное финансирование

Строительство автомагистрали оценивается в 73 млрд рублей.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко обсудил с генеральным директором ДОМ.РФ Виталием Мутко вопросы развития инфраструктуры региона и финансирования ключевых дорожных проектов. Одной из главных тем стала реализация проекта строительства Северного обхода Омска.

Автомобильная дорога «Северный обход Омска» станет важной частью транспортного коридора М-12 Москва — Казань и будет расширена до Владивостока. В перспективе магистраль обеспечит выход на Китай, Монголию и КНДР, что сделает регион важным логистическим узлом.

Ранее стало известно, что проект уже поддержан Газпромбанком, а его смета увеличилась с 60 млрд до 73 млрд рублей. Бюджетное софинансирование составит 31 млрд рублей, однако власти рассматривают дополнительные возможности для привлечения средств.

Омская область и ДОМ.РФ прорабатывают вариант льготного финансирования строительства Северного обхода с использованием инфраструктурных облигаций. Этот механизм позволит ускорить реализацию проекта и снизить нагрузку на бюджет. Отметим, что проект уже получил положительное заключение Главгосэкспертизы.

Ранее Город55 писал, что на Северном обходе планируется внедрение системы безбарьерной оплаты проезда. Это значит, что водителям не придется останавливаться на пунктах сбора платы — платежи будут списываться автоматически. Как омичи отреагировали на эту «платную» новость — читайте в нашем материале.

«Капитализм с волчьим оскалом». Омичи поделились мнением о платном Северном обходе
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