Спасены 27 жильцов: в омских Нефтяниках загорелся многоквартирный дом

Posted 5 февраля, 08:54
Published 5 февраля, 08:54
Modified 5 февраля, 09:01
Updated 5 февраля, 09:01
Сегодня, 5 февраля, в Омске произошел очередной пожар. Как рассказали в соцсетях, загорелся подвал жилого дома на проспекте Мира, в Городке нефтяников. В МЧС уточнили, что пожар был на площади 20 квадратных метров. На место ЧП выезжали 9 машин и 33 специалиста, пожар был быстро потушен.
«Самостоятельно из жилья эвакуировались 81 человек, из них 15 детей, — рассказали в пресс-службе МЧС. — В составе звеньев газодымозащитной службы МЧС России спасены 27 жильцов, из них 3 детей».
По предварительным данным, никто не пострадал. Сейчас дознаватели выясняют, почему начался пожар.