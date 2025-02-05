Спасены 27 жильцов: в омских Нефтяниках загорелся многоквартирный дом

Сегодня, 5 февраля, в Омске произошел очередной пожар. Как рассказали в соцсетях, загорелся подвал жилого дома на проспекте Мира, в Городке нефтяников. В МЧС уточнили, что пожар был на площади 20 квадратных метров. На место ЧП выезжали 9 машин и 33 специалиста, пожар был быстро потушен.