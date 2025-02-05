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Posted 5 февраля, 08:54

Published 5 февраля, 08:54

Modified 5 февраля, 09:01

Updated 5 февраля, 09:01

На проспекте Мира в Омске загорелся жилой дом

Спасены 27 жильцов: в омских Нефтяниках загорелся многоквартирный дом

5 февраля 2025, 08:54

На проспекте Мира в Омске загорелся жилой дом

По предварительным данным, пострадавших нет.

Сегодня, 5 февраля, в Омске произошел очередной пожар. Как рассказали в соцсетях, загорелся подвал жилого дома на проспекте Мира, в Городке нефтяников. В МЧС уточнили, что пожар был на площади 20 квадратных метров. На место ЧП выезжали 9 машин и 33 специалиста, пожар был быстро потушен.

«Самостоятельно из жилья эвакуировались 81 человек, из них 15 детей, — рассказали в пресс-службе МЧС. — В составе звеньев газодымозащитной службы МЧС России спасены 27 жильцов, из них 3 детей».

По предварительным данным, никто не пострадал. Сейчас дознаватели выясняют, почему начался пожар.

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#Николай Эйхвальд#Происшествия#Пожары#МЧС
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