Снегопады и морозы до -31: публикуем прогноз погоды на две недели в Омске

Posted 5 февраля, 08:31
Published 5 февраля, 08:31
Modified 5 февраля, 09:05
Updated 5 февраля, 09:05
Ближайшие три дня в регионе будут туманными. С этим атмосферным явлением жители, согласно прогнозу Обь-Иртышского УГМС, столкнутся со среды по пятницу. При этом с 5 по 7 февраля ожидается пока достаточно комфортная погода. Чуть прохладнее будет только по ночам.
Однако с субботы, 8 февраля, придет похолодание. По данным сервиса Ventusky, температура воздуха с этого дня опустится до -13… -15 градусов, но уже 9 февраля снова потеплеет до -2 градусов. С 10 по 12 февраля будет в пределах -3… -7 градусов, с 13 по 16 февраля — -8… -13. Также почти всю неделю будет снежно.
В ночь на понедельник, 17 февраля, в Омской области резко похолодает — температура опустится до -24 градусов. 18 февраля прогнозируют до -31 градуса ночью и до -22 днем.