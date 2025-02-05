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Posted 5 февраля, 08:31

Published 5 февраля, 08:31

Modified 5 февраля, 09:05

Updated 5 февраля, 09:05

Снегопады и морозы до -31: публикуем прогноз погоды на две недели в Омске

Снегопады и морозы до -31: публикуем прогноз погоды на две недели в Омске

5 февраля 2025, 08:31
Фото: 1MI.
До середины февраля в регионе будет очень переменчивая погода.

Ближайшие три дня в регионе будут туманными. С этим атмосферным явлением жители, согласно прогнозу Обь-Иртышского УГМС, столкнутся со среды по пятницу. При этом с 5 по 7 февраля ожидается пока достаточно комфортная погода. Чуть прохладнее будет только по ночам.

Однако с субботы, 8 февраля, придет похолодание. По данным сервиса Ventusky, температура воздуха с этого дня опустится до -13… -15 градусов, но уже 9 февраля снова потеплеет до -2 градусов. С 10 по 12 февраля будет в пределах -3… -7 градусов, с 13 по 16 февраля — -8… -13. Также почти всю неделю будет снежно.

Прогноз погоды на 14 дней
Прогноз погоды на 14 дней
Прогноз погоды на 14 дней. Фото: Ventusky

В ночь на понедельник, 17 февраля, в Омской области резко похолодает — температура опустится до -24 градусов. 18 февраля прогнозируют до -31 градуса ночью и до -22 днем.

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#Ольга Скворцова#Омск#Омская область#Похолодание#Прогноз погоды#Туман#Холод#Атмосферные явления#Снегопады#Морозы#Температура воздуха#Февраль
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