Снегопады и морозы до -31: публикуем прогноз погоды на две недели в Омске

Однако с субботы, 8 февраля, придет похолодание. По данным сервиса Ventusky, температура воздуха с этого дня опустится до -13… -15 градусов, но уже 9 февраля снова потеплеет до -2 градусов. С 10 по 12 февраля будет в пределах -3… -7 градусов, с 13 по 16 февраля — -8… -13. Также почти всю неделю будет снежно.