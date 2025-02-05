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Posted 5 февраля, 13:59

Published 5 февраля, 13:59

Modified 5 февраля, 13:59

Updated 5 февраля, 13:59

Итоги дня

Сегодня в Омске: опасное молоко, эвакуация из школы и резкое похолодание

5 февраля 2025, 13:59
Фото: gorod55.ru. Итоги дня
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Омичей предупредили об опасной молочной продукции на магазинных прилавках

В региональном Роспотребнадзоре рассказали об опасной молочной продукции, которую нашли во время обследования потребительского рынка. Ее производством занималось «предприятие — призрак» — общество с ограниченной ответственностью «Молочный берег» из Тверской области. Специалисты не обнаружили никакого производства по заявленному адресу, а значит неизвестно, кто именно и в каких условиях изготавливает эту «молочку».

Сделали на предприятии-призраке: омичей предупредили об опасной «молочке»
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Новость №2. Из омской школы эвакуировали детей из-за замыкания проводки

Сегодня в 122-й школе на улице Полторацкого, 51, случилось возгорание. По информации МЧС Омской области, на третьем этаже учебного заведения произошло короткое замыкание. Из-за этого 724 человека, включая учеников и преподавателей, покинули школу, на место прибыли сотрудники МЧС. Мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что в здании будет проведена проверка.

В омской школе произошло короткое замыкание: эвакуировались больше 700 человек
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Новость №3. Омичам рассказали о погоде до середины февраля

В конце недели в Омскую область придет похолодание, обещают синоптики. По данным сервиса Ventusky, температура воздуха с этого дня опустится до -13… -15 градусов, но уже 9 февраля снова потеплеет до -2 градусов. С 10 по 12 февраля будет в пределах -3… -7 градусов, с 13 по 16 февраля — -8… -13. Также почти всю неделю будет снежно.

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