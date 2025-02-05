Сегодня в Омске: опасное молоко, эвакуация из школы и резкое похолодание

Posted 5 февраля, 13:59
Published 5 февраля, 13:59
Modified 5 февраля, 13:59
Updated 5 февраля, 13:59
Новость №1. Омичей предупредили об опасной молочной продукции на магазинных прилавках
В региональном Роспотребнадзоре рассказали об опасной молочной продукции, которую нашли во время обследования потребительского рынка. Ее производством занималось «предприятие — призрак» — общество с ограниченной ответственностью «Молочный берег» из Тверской области. Специалисты не обнаружили никакого производства по заявленному адресу, а значит неизвестно, кто именно и в каких условиях изготавливает эту «молочку».
Новость №2. Из омской школы эвакуировали детей из-за замыкания проводки
Сегодня в 122-й школе на улице Полторацкого, 51, случилось возгорание. По информации МЧС Омской области, на третьем этаже учебного заведения произошло короткое замыкание. Из-за этого 724 человека, включая учеников и преподавателей, покинули школу, на место прибыли сотрудники МЧС. Мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что в здании будет проведена проверка.
Новость №3. Омичам рассказали о погоде до середины февраля
В конце недели в Омскую область придет похолодание, обещают синоптики. По данным сервиса Ventusky, температура воздуха с этого дня опустится до -13… -15 градусов, но уже 9 февраля снова потеплеет до -2 градусов. С 10 по 12 февраля будет в пределах -3… -7 градусов, с 13 по 16 февраля — -8… -13. Также почти всю неделю будет снежно.