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Posted 5 февраля, 06:25

Published 5 февраля, 06:25

Modified 5 февраля, 06:27

Updated 5 февраля, 06:27

Омичей предупредили об опасной «молочке» на магазинных прилавках

Сделали на предприятии-призраке: омичей предупредили об опасной «молочке»

5 февраля 2025, 06:25
Фото: Изображение Midjourney.

Омичей предупредили об опасной «молочке» на магазинных прилавках

Всех, кто обнаружит продукцию в магазинах, просят сообщать в Роспотребнадзор.

В пресс-службе омского Роспотребнадзора рассказали об опасной молочной продукции, обнаруженной на потребительском рынке. Ее производством занималось «предприятие — призрак» — общество с ограниченной ответственностью «Молочный берег» из Тверской области.

Специалисты не обнаружили никакого производства по заявленному адресу на улице Пионерская, 10 в городе Старица. А значит неизвестно, кто именно и в каких условиях изготавливает молочную продукцию.

Омичей, которые заметят на прилавках продукты от «Молочного берега», попросили обязательно сообщить об этом в региональное Управление Роспотребнадзора.

Напомним, подобные случаи выявления продукции от «предприятий-призраков» происходят постоянно. Один из последних касался масла от компании «Алтай Продукт» с производством якобы в Горном Алтае.

Изготовлено предприятием-призраком: омичей предупредили об опасном масле
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#Юлия Истомина#Общество#Бизнес#Омская область#Роспотребнадзор#Магазин#Новости#Молоко#Тверская область
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