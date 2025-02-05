Сделали на предприятии-призраке: омичей предупредили об опасной «молочке»

Posted 5 февраля, 06:25
Published 5 февраля, 06:25
Modified 5 февраля, 06:27
Updated 5 февраля, 06:27
В пресс-службе омского Роспотребнадзора рассказали об опасной молочной продукции, обнаруженной на потребительском рынке. Ее производством занималось «предприятие — призрак» — общество с ограниченной ответственностью «Молочный берег» из Тверской области.
Специалисты не обнаружили никакого производства по заявленному адресу на улице Пионерская, 10 в городе Старица. А значит неизвестно, кто именно и в каких условиях изготавливает молочную продукцию.
Омичей, которые заметят на прилавках продукты от «Молочного берега», попросили обязательно сообщить об этом в региональное Управление Роспотребнадзора.
Напомним, подобные случаи выявления продукции от «предприятий-призраков» происходят постоянно. Один из последних касался масла от компании «Алтай Продукт» с производством якобы в Горном Алтае.