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Posted 5 февраля, 04:38

Published 5 февраля, 04:38

Modified 5 февраля, 04:40

Updated 5 февраля, 04:40

Семь омичей удостоились государственной награды

Путин наградил омичей за заслуги в образовании, медицине, спорте и энергетике

5 февраля 2025, 04:38
Фото: Изображение Midjourney. Семь омичей удостоились государственной награды
Семь жителей Омска получили почетные звания.

Президент России Владимир Путин подписал Указ, согласно которому 7 жителей Омска получили государственные награды за вклад в свою профессию. Среди награжденных — учителя, врач, спортивный инструктор и энергетик.

Указ Президента Российской Федерации от 01.02.2025 № 51 «О награждении государственными наградами Российской Федерации»
Указ Президента Российской Федерации от 01.02.2025 № 51 "О награждении государственными наградами Российской Федерации"
Указ Президента Российской Федерации от 01.02.2025 № 51 "О награждении государственными наградами Российской Федерации"
Указ Президента Российской Федерации от 01.02.2025 № 51 "О награждении государственными наградами Российской Федерации"
Указ Президента Российской Федерации от 01.02.2025 № 51 "О награждении государственными наградами Российской Федерации"
Указ Президента Российской Федерации от 01.02.2025 № 51 «О награждении государственными наградами Российской Федерации». Фото: Официальный интернет-портал правовой информации

За активную работу с молодыми специалистами и наставничество знаком отличия «За наставничество»

  • Айгуль Бержанова — заместитель директора школы №119;
  • Ольга Левенко — учитель лицея №64;
  • Елена Новак — учитель школы №24.

Заслуженный учитель Российской Федерации

Людмила Пономарева — учитель лицея №149.

Заслуженный врач Российской Федерации

Владимир Карасев — заведующий отделением «Клинический онкологический диспансер».

Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации

Игорь Носов — инструктор-методист отдела автономного учреждения Омской области «Дирекция по проведению мероприятий в сфере физической культуры и спорта»

Заслуженный энергетик Российской Федерации

Сергей Краснопевцев — инженер ООО «Омская энергосетевая компания».

Напомним, Путин также присвоил почетные звания врачам и чиновнице из Омской области.

Путин присвоил почетные звания врачам и чиновнице из Омской области
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#Риана Дязанцева#Спорт#Образование#Омск#Путин#Медицина#Врач#Учителя#Государственные награды#Энергетика#Энергетик
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