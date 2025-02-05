Путин наградил омичей за заслуги в образовании, медицине, спорте и энергетике

Posted 5 февраля, 04:38
Published 5 февраля, 04:38
Modified 5 февраля, 04:40
Updated 5 февраля, 04:40
Президент России Владимир Путин подписал Указ, согласно которому 7 жителей Омска получили государственные награды за вклад в свою профессию. Среди награжденных — учителя, врач, спортивный инструктор и энергетик.
За активную работу с молодыми специалистами и наставничество знаком отличия «За наставничество»
Заслуженный учитель Российской Федерации
Людмила Пономарева — учитель лицея №149.
Заслуженный врач Российской Федерации
Владимир Карасев — заведующий отделением «Клинический онкологический диспансер».
Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации
Игорь Носов — инструктор-методист отдела автономного учреждения Омской области «Дирекция по проведению мероприятий в сфере физической культуры и спорта»
Заслуженный энергетик Российской Федерации
Сергей Краснопевцев — инженер ООО «Омская энергосетевая компания».
Напомним, Путин также присвоил почетные звания врачам и чиновнице из Омской области.