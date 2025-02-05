Проект прошел экспертизу: в Омске на улице Шаронова планируют построить паркинг

«Брусника» срубит 39 деревьев (25 кленов, 8 тополей, 4 ивы, 2 березы) и 120 «квадратов» поросли на участке, где планируется возводить парковку. Такое решение приняли на заседании «зеленой комиссии» 23 января. Взамен застройщик обещает посеять газон и сделать живую изгородь из кустарников. Участок, где должна появиться парковка, обозначен желтым цветом: