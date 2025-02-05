Проект прошел экспертизу: в Омске на улице Шаронова планируют построить паркинг

Posted 5 февраля, 05:22
Published 5 февраля, 05:22
Modified 5 февраля, 05:24
Updated 5 февраля, 05:24
На Левобережье на улице Шаронова планируют построить паркинг с объектами общественного назначения. Проект 30 января прошел экспертизу. Положительное заключение выдала московская компания «Сертпромтест».
Парковку собирается возводить застройщик «Брусника». Документы по проекту подготовила компания «Архиндустрия» из Екатеринбурга.
«Брусника» срубит 39 деревьев (25 кленов, 8 тополей, 4 ивы, 2 березы) и 120 «квадратов» поросли на участке, где планируется возводить парковку. Такое решение приняли на заседании «зеленой комиссии» 23 января. Взамен застройщик обещает посеять газон и сделать живую изгородь из кустарников. Участок, где должна появиться парковка, обозначен желтым цветом:
Ранее Город55 сообщал, что проект капремонта СКК имени Виктора Блинова прошел экспертизу. Теперь остается ждать средств на обновление спорткомплекса.