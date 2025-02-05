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Posted 5 февраля, 05:22

Published 5 февраля, 05:22

Modified 5 февраля, 05:24

Updated 5 февраля, 05:24

Парковку построят на улице Шаронова

Проект прошел экспертизу: в Омске на улице Шаронова планируют построить паркинг

5 февраля 2025, 05:22
Фото: Яндекс Карты. Парковку построят на улице Шаронова

В новом микрорайоне на омском Левобережье хотят построить паркинг

Компания «Брусника» планирует построить паркинг на Левом берегу. В конце января проект прошел экспертизу.

На Левобережье на улице Шаронова планируют построить паркинг с объектами общественного назначения. Проект 30 января прошел экспертизу. Положительное заключение выдала московская компания «Сертпромтест».

Парковку собирается возводить застройщик «Брусника». Документы по проекту подготовила компания «Архиндустрия» из Екатеринбурга.

«Брусника» срубит 39 деревьев (25 кленов, 8 тополей, 4 ивы, 2 березы) и 120 «квадратов» поросли на участке, где планируется возводить парковку. Такое решение приняли на заседании «зеленой комиссии» 23 января. Взамен застройщик обещает посеять газон и сделать живую изгородь из кустарников. Участок, где должна появиться парковка, обозначен желтым цветом:

Участок, где построят паркинг на Шаронова
Участок, где построят паркинг на Шаронова. Фото: Роскадастр

Ранее Город55 сообщал, что проект капремонта СКК имени Виктора Блинова прошел экспертизу. Теперь остается ждать средств на обновление спорткомплекса.

Попадем в бюджет 2025 года? Когда ждать капремонт СКК им. Блинова в Омске
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#Евгений Игишев#Омск#Деревья#Парковка#Проект#Экспертиза#Левобережье#Брусника#Зеленая комиссия
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