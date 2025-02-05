Продолжают разрушаться: аварийные причалы в центре Омска хотят передать региону

Posted 5 февраля, 04:36
Published 5 февраля, 04:36
Modified 5 февраля, 04:38
Updated 5 февраля, 04:38
Накануне появились новые подробности о судьбе причальных стенок, расположенных на площади у речного вокзала. В эксплуатацию сооружения ввели еще в 1963 году, с 2016-го их не использовали из-за аварийного состояния. Так, например, причал выглядел летом 2024 года:
Во время встречи губернатора Виталия Хоценко с главой Росимущества Вадимом Яковенко выяснилось, что причалы в центре города собираются передать в собственность Омской области. Этот шаг позволит заняться восстановлением и реконструкцией разрушающегося объекта и определить механизм, как именно это можно будет сделать.
Инициативу глава Росимущества поддержал, правда, передача собственности может и затянуться. Так, например, было с пустующим кадетским корпусом на Ленина: от одобрения идеи передачи из муниципальной собственности до непосредственной передачи на баланс области прошло около года.
Напомним, что летом 2023 года Росимущество пыталось «избавиться» от аварийных причалов. Сооружения за 2,2 млн рублей купил местный предприниматель Мнацакан Саркисян. Он, не зная в каком состоянии находятся причалы, планировал обустроить в этом месте частный пляж. Когда новый собственник успел перепродать один из объектов — причал на Оми — компании «Спецстрой», в дело вмешалась прокуратура и потребовала отменить все совершенные сделки по приватизации этих причалов.
В апреле 2024 года она смогла добиться желаемого. В Арбитражном суде проведенные торги и заключенные договоры купли-продажи признали недействительными. Оспорить это решение не удалось, так причалы и вернулись в собственность Росимущества.