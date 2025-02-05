Продолжают разрушаться: аварийные причалы в центре Омска хотят передать региону

Напомним, что летом 2023 года Росимущество пыталось «избавиться» от аварийных причалов. Сооружения за 2,2 млн рублей купил местный предприниматель Мнацакан Саркисян. Он, не зная в каком состоянии находятся причалы, планировал обустроить в этом месте частный пляж. Когда новый собственник успел перепродать один из объектов — причал на Оми — компании «Спецстрой», в дело вмешалась прокуратура и потребовала отменить все совершенные сделки по приватизации этих причалов.