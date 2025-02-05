gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 февраля, 09:00

Published 5 февраля, 09:00

Modified 5 февраля, 09:03

Updated 5 февраля, 09:03

Расчет платы за отопление равномерно распределяют по месяцам в течение года

Приготовьтесь к долгам. Омичей предупредили о пересчете стоимости отопления

5 февраля 2025, 09:00
Фото: 1MI. Расчет платы за отопление равномерно распределяют по месяцам в течение года

В Омске проведут пересчет платы за отопление за прошлый год

«Омск РТС» планирует до 1 апреля произвести пересчет платы за отопление за 2024 год.

В компании «Омск РТС» сообщили, что горожан ждет годовая корректировка начислений за отопление. Она будет полностью завершена к 1 апреля. В некоторых домах корректировку уже провели, квитанции доставили жителям.

В «Омск РТС» объяснили, что расчет платы за отопление равномерно распределяют по месяцам в течение года.

В домах, где стоят общие счетчики, в прошлом году плата за отопление начислялась исходя из среднемесячного объема потребления тепловой энергии в 2023 году, при отсутствии счетчика — исходя из норматива.

«АО „Омск РТС“ напоминает, что корректировка размера платы может быть как в пользу собственников (перерасчет с минусом), так и возможно доначисление размера платы. Положительная корректировка возникает в случае если фактическое потребление тепловой энергии за 2024 год превышает потребление 2023 года, исходя из которого осуществлялось ежемесячное начисление в течение года», — предупредили в компании.

Отметим, что в 2022 году омичи столкнулись с огромными суммами в квитанциях за отопление. Долги образовались из-за того, что зима 2020-21 годов была аномально холодной.

Ранее Город55 рассказывал, как в Омске устроена система отопления и горячего водоснабжения.

Путь от ТЭЦ до батарей: как устроена система отопления в Омске
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Общество#Омск#Отопление#Коммунальные услуги#Перерасчет#2024 год
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика