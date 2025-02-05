Приготовьтесь к долгам. Омичей предупредили о пересчете стоимости отопления

Posted 5 февраля, 09:00
Published 5 февраля, 09:00
Modified 5 февраля, 09:03
Updated 5 февраля, 09:03
В компании «Омск РТС» сообщили, что горожан ждет годовая корректировка начислений за отопление. Она будет полностью завершена к 1 апреля. В некоторых домах корректировку уже провели, квитанции доставили жителям.
В «Омск РТС» объяснили, что расчет платы за отопление равномерно распределяют по месяцам в течение года.
В домах, где стоят общие счетчики, в прошлом году плата за отопление начислялась исходя из среднемесячного объема потребления тепловой энергии в 2023 году, при отсутствии счетчика — исходя из норматива.
«АО „Омск РТС“ напоминает, что корректировка размера платы может быть как в пользу собственников (перерасчет с минусом), так и возможно доначисление размера платы. Положительная корректировка возникает в случае если фактическое потребление тепловой энергии за 2024 год превышает потребление 2023 года, исходя из которого осуществлялось ежемесячное начисление в течение года», — предупредили в компании.
Отметим, что в 2022 году омичи столкнулись с огромными суммами в квитанциях за отопление. Долги образовались из-за того, что зима 2020-21 годов была аномально холодной.
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