Попадем в бюджет 2025 года? Когда ждать капремонт СКК им. Блинова в Омске

Городу55 стало известно, что накануне депутат Госдумы от Омской области Олег Смолин встретился с зампредом правительства Дмитрием Чернышенко. Они обсудили предстоящий капитальный ремонт СКК им. Блинова, который обойдется в сумму около 2 млрд рублей.