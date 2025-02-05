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Posted 5 февраля, 04:03

Published 5 февраля, 04:03

Modified 5 февраля, 04:03

Updated 5 февраля, 04:03

Олег Смолин озвучил, когда в Омске ожидается ремонт СКК им. Блинова

Попадем в бюджет 2025 года? Когда ждать капремонт СКК им. Блинова в Омске

5 февраля 2025, 04:03
Фото: gorod55.ru.

Олег Смолин озвучил, когда в Омске ожидается ремонт СКК им. Блинова

Проект капремонта уже подготовлен и прошел экспертизу. Теперь остается ждать средств на обновление спорткомплекса.

Городу55 стало известно, что накануне депутат Госдумы от Омской области Олег Смолин встретился с зампредом правительства Дмитрием Чернышенко. Они обсудили предстоящий капитальный ремонт СКК им. Блинова, который обойдется в сумму около 2 млрд рублей.

«Понятно, что в бюджет 2025 года мы вряд ли попадем, но зампред дал поручение Министерству спорта внимательно изучить наше предложение. Продолжим работу с Минспортом, чтоб в рамках действующей бюджетной трехлетки мы получили средства на ремонт», — рассказал Смолин.

Напомним, проект капремонта уже подготовлен и прошел экспертизу. По заключению специалистов, здание достаточно прочное, чтобы провести восстановительные работы, и сносить его не планируется.

Фото: Телеграм-канал Олега Смолина

Добавим, также Смолин и Чернышенко обсудили предстоящий большой правительственный час, посвященный стратегии развития образования России до 2040 года и законопроект в интересах защиты прав инвалидов на образование.

Проблемы у СКК начались еще 10 лет назад, а в 2020 году его закрыли из-за нарушений пожарной безопасности. В сентябре 2022 года проект ремонта был одобрен, и его планировали завершить к 2024 году. Тогда ремонт оценили в 1,3 млрд рублей. В прошлом году появились подробности о том, как именно хотят преобразовать спорткомплекс, но конкретных шагов по ремонту пока не предпринято.

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#Ольга Скворцова#Омск#СКК им. Блинова#Капитальный ремонт#Олег Смолин#Спорткомплекс#Министерство спорта
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