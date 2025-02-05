Попадем в бюджет 2025 года? Когда ждать капремонт СКК им. Блинова в Омске

Posted 5 февраля, 04:03
Published 5 февраля, 04:03
Modified 5 февраля, 04:03
Updated 5 февраля, 04:03
Городу55 стало известно, что накануне депутат Госдумы от Омской области Олег Смолин встретился с зампредом правительства Дмитрием Чернышенко. Они обсудили предстоящий капитальный ремонт СКК им. Блинова, который обойдется в сумму около 2 млрд рублей.
«Понятно, что в бюджет 2025 года мы вряд ли попадем, но зампред дал поручение Министерству спорта внимательно изучить наше предложение. Продолжим работу с Минспортом, чтоб в рамках действующей бюджетной трехлетки мы получили средства на ремонт», — рассказал Смолин.
Напомним, проект капремонта уже подготовлен и прошел экспертизу. По заключению специалистов, здание достаточно прочное, чтобы провести восстановительные работы, и сносить его не планируется.
Добавим, также Смолин и Чернышенко обсудили предстоящий большой правительственный час, посвященный стратегии развития образования России до 2040 года и законопроект в интересах защиты прав инвалидов на образование.
Проблемы у СКК начались еще 10 лет назад, а в 2020 году его закрыли из-за нарушений пожарной безопасности. В сентябре 2022 года проект ремонта был одобрен, и его планировали завершить к 2024 году. Тогда ремонт оценили в 1,3 млрд рублей. В прошлом году появились подробности о том, как именно хотят преобразовать спорткомплекс, но конкретных шагов по ремонту пока не предпринято.