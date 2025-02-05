Омское отделение «Союза армян России» возглавил директор «СибРоса»

Posted 5 февраля, 05:57
Published 5 февраля, 05:57
Modified 5 февраля, 05:59
Updated 5 февраля, 05:59
В Омском отделении «Союза армян России» сменилось руководство. По данным ЕГРЮЛ, с 3 февраля председателем этой организации является бизнесмен Арабо Григорян, известный как директор и единственный учредитель компании «СибРос».
В течение предыдущих 18 с половиной лет отделением «Союза» руководил Араик Татоян, в прошлом гендиректор «ТГГ-Групп». Сейчас Татоян является главной делового клуба «Основа» и председателем приходского совета церкви «Сурб Аствацацин».
Напомним: «СибРос» Григоряна — крупная компания, регулярно получающая крупные подряды от городских и областных властей. В частности, именно она занимается реконструкцией Сыропятского тракта.