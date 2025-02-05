gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 февраля, 05:57

Published 5 февраля, 05:57

Modified 5 февраля, 05:59

Updated 5 февраля, 05:59

Омское отделение «Союза армян России» возглавил Арабо Григорян

Омское отделение «Союза армян России» возглавил директор «СибРоса»

5 февраля 2025, 05:57
Фото: 1MI.

Омское отделение «Союза армян России» возглавил Арабо Григорян

До него пост председателя занимал Араик Татоян.

В Омском отделении «Союза армян России» сменилось руководство. По данным ЕГРЮЛ, с 3 февраля председателем этой организации является бизнесмен Арабо Григорян, известный как директор и единственный учредитель компании «СибРос».

В течение предыдущих 18 с половиной лет отделением «Союза» руководил Араик Татоян, в прошлом гендиректор «ТГГ-Групп». Сейчас Татоян является главной делового клуба «Основа» и председателем приходского совета церкви «Сурб Аствацацин».

Напомним: «СибРос» Григоряна — крупная компания, регулярно получающая крупные подряды от городских и областных властей. В частности, именно она занимается реконструкцией Сыропятского тракта.

«Сиброс» Арабо Григоряна получил контракт на ремонт дороги до крематория
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Общество#Новости#Арабо Григорян#Союз армян России
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика