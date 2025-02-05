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Posted 5 февраля, 03:30

Published 5 февраля, 03:30

Modified 5 февраля, 03:30

Updated 5 февраля, 03:30

Стало известно, когда в Омской области объявят конкурс на главного архитектора

Омская область больше года «живет» без главного архитектора. Когда выберут нового

5 февраля 2025, 03:30
Фото: 1MI.

Стало известно, когда в Омской области объявят конкурс на главного архитектора

Пост главного архитектора и по совместительству замминистра строительства в регионе вакантен с ноября 2023 года. В феврале 2024 года конкурсный отбор уже проводили, но он провалился.

На днях стало известно, что министерство строительства Омской области переименуют в «министерство строительства и архитектуры». Новое название для ведомства, как следует из опубликованного проекта указа, начнет действовать с 15 февраля 2025 года.

Тем временем, с ноября 2023-го у Омской области нет главного архитектора, который по совместительству должен быть заместителем министра строительства. Пост вакантен с момента, когда с прежним главным архитектором — Натальей Старченковой — не стали продлять контракт.

Организационная структура министерства
Организационная структура министерства. Фото: Сайт министерства строительства Омской области

В прошлом году даже проводился конкурсный отбор на должность главного архитектора. Но ни одна из четырех заявленных кандидатур — бывший главный архитектор Омской области Наталья Старченкова, экс-главный архитектор города и директор депархитектуры Игорь Павлов, председатель омского отделения Союза архитекторов России Сакен Хусаинов, член Союза архитекторов РФ Ольга Шитикова — не удовлетворила комиссию.

С тех пор прошел целый год, и подвижек в этом вопросе, как стало известно Городу55, в ближайшие месяцы не предвидится.

«По федеральному законодательству до окончания организационно-штатных мероприятий (15 апреля 2025 года) прием на любые должности приостановлен. По окончании этих мероприятий будет рассматриваться конкурсная процедура», — пояснили Городу55 в региональном министерстве строительства.

Отметим, что отсутствие главного архитектора в регионе ранее жестко критиковал новый председатель омского отделения «Союза архитекторов России» Андрей Седачев.

«Эта должность вакантна, хотя по закону такого быть не должно. Я знаю, что проводился конкурс, но все кандидатуры, в том числе предложенные Союзом, были отвергнуты. Повторно конкурс не объявлялся. Разумеется, это почти неприличная история, когда у региона с двумя миллионами жителей и огромной территорией нет главного архитектора, но при этом есть областной архитектурно-градостроительный совет», — комментировал Седачев «Коммерческим вестям».

Андрей Седачев также высказывался, что главного архитектора области следовало бы переподчинить напрямую губернатору, выведя из-под влияния министров, и разрешить собирать ему профессиональную команду именно архитекторов с профильным образованием, а не чиновников.

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