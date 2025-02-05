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Posted 5 февраля, 07:58

Published 5 февраля, 07:58

Modified 5 февраля, 08:00

Updated 5 февраля, 08:00

Омичи назвали самые популярные подарки на День святого Валентина

Омичи назвали самые популярные подарки на День святого Валентина

5 февраля 2025, 07:58
Фото: 1MI.
Аналитики Авито рассказали Городу55, отмечают ли омичи 14 февраля, чем планируют порадовать близкого человека и какую сумму на это закладывают, а также какие подарки считают самыми неудачными.

Меньше половины омичей не считают День святого Валентина праздником (34%), однако уже есть и те, кто строит планы с близким человеком на 14 февраля. 55% из них собираются отметить этот день за романтическим ужином дома и 31% — в ресторане.

«Жители Омска готовы потратить на подарок в честь Дня святого Валентина в среднем 5 300 рублей. 59% отметили, что планируют потратить от 2 001 до 5 000 рублей, а 23% хотят уложиться в 2 000 рублей. Более 5 000 рублей собираются потратить 17% респондентов. Мужчины оказались более щедрыми: в среднем они потратят 8 600 рублей, женщины — 6 400 рублей», — сообщили аналитики Авито.

Что касается подарков: 13% не хотели бы получить мягкую игрушку, по 12% — книгу или приглашение на мастер-класс, 16% — сладости или деликатесы.

А среди популярных подарков оказались парфюм, цветы, ювелирные украшения, изделия ручной работы, одежда, путешествие, вино или другой алкоголь.

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#Ольга Скворцова#Омск#Мужчины#Расходы#Анализ#Подарки#Женщины#День святого Валентина
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