Омичи назвали самые популярные подарки на День святого Валентина

Posted 5 февраля, 07:58
Published 5 февраля, 07:58
Modified 5 февраля, 08:00
Updated 5 февраля, 08:00
Меньше половины омичей не считают День святого Валентина праздником (34%), однако уже есть и те, кто строит планы с близким человеком на 14 февраля. 55% из них собираются отметить этот день за романтическим ужином дома и 31% — в ресторане.
«Жители Омска готовы потратить на подарок в честь Дня святого Валентина в среднем 5 300 рублей. 59% отметили, что планируют потратить от 2 001 до 5 000 рублей, а 23% хотят уложиться в 2 000 рублей. Более 5 000 рублей собираются потратить 17% респондентов. Мужчины оказались более щедрыми: в среднем они потратят 8 600 рублей, женщины — 6 400 рублей», — сообщили аналитики Авито.
Что касается подарков: 13% не хотели бы получить мягкую игрушку, по 12% — книгу или приглашение на мастер-класс, 16% — сладости или деликатесы.
А среди популярных подарков оказались парфюм, цветы, ювелирные украшения, изделия ручной работы, одежда, путешествие, вино или другой алкоголь.