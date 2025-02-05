Омичей из микрорайона Радуга надолго оставят без воды: публикуем адреса

Posted 5 февраля, 05:33
Published 5 февраля, 05:33
Modified 5 февраля, 05:35
Updated 5 февраля, 05:35
На следующей неделе, 11 февраля, в Омске запланировано очередное отключение водоснабжения. С 9.00 до 18.00 с временными неудобствами придется столкнуться омичам из микрорайона Радуга.
Под отключение, как сообщили в «Росводоканале» попадают десятки домов по улицам Алексея Полторацкого, Гуртьева и Крыловская в Ленинском округе. Точный список домов приведен на фотографии ниже:
Отключение произойдет из-за запланированного ремонта на водопроводной насосной станции по улице Жуковского. Горожан попросили заранее запастись водой.
Напомним, что накануне масштабное отключение воды затронуло сотни домов на Левобережье. А жителям Амура пришлось посидеть без отопления и горячей воды из-за ремонта трубопровода.