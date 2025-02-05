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Posted 5 февраля, 05:33

Published 5 февраля, 05:33

Modified 5 февраля, 05:35

Updated 5 февраля, 05:35

Отключение воды произойдет 11 февраля

Омичей из микрорайона Радуга надолго оставят без воды: публикуем адреса

5 февраля 2025, 05:33
Фото: Изображение Midjourney. Отключение воды произойдет 11 февраля

Десятки домов в омском микрорайоне Радуга надолго останутся без воды

Причина отключения — запланированный ремонт на водопроводной насосной станции.

На следующей неделе, 11 февраля, в Омске запланировано очередное отключение водоснабжения. С 9.00 до 18.00 с временными неудобствами придется столкнуться омичам из микрорайона Радуга.

Под отключение, как сообщили в «Росводоканале» попадают десятки домов по улицам Алексея Полторацкого, Гуртьева и Крыловская в Ленинском округе. Точный список домов приведен на фотографии ниже:

Отключение воды 11 февраля в Омске
Отключение воды 11 февраля в Омске. Фото: Росводоканал Омска

Отключение произойдет из-за запланированного ремонта на водопроводной насосной станции по улице Жуковского. Горожан попросили заранее запастись водой.

Напомним, что накануне масштабное отключение воды затронуло сотни домов на Левобережье. А жителям Амура пришлось посидеть без отопления и горячей воды из-за ремонта трубопровода.

В Омске произошло новое отключение отопления и горячей воды
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#Юлия Истомина#Общество#Ремонт#Омск#Отключение воды#Новости#Росводоканал
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