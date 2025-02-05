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Posted 5 февраля, 10:43

Published 5 февраля, 10:43

Modified 5 февраля, 10:45

Updated 5 февраля, 10:45

Плата за отопление равномерно начисляется в течение года

Омичам пришли квитанции с долгом по отоплению. Объясняем почему

5 февраля 2025, 10:43
Фото: 1MI. Плата за отопление равномерно начисляется в течение года
Жители Омска сообщили, что им начали приходить квитанции за отопление с долгом. В «Омск РТС» рассказали о корректировке расчетов за прошлый год.

В редакцию Города55 обратились омичи с вопросом, почему за январь пришли квитанции с долгом за услуги отопления. Так, в квартире одного из домов Центрального округа переплата составила 478 рублей 70 коп.

Переплата составила 478 рублей
Переплата составила 478 рублей. Фото: gorod55.ru

Дело в том, что до 1 апреля жителям города проведут корректировку начислений. Об этом ранее сообщили в «Омск РТС». Плата за отопление равномерно начисляется в течение года.

При наличии общедомового счетчика плата в 2024 году начислялась исходя значений потребления тепла в 2023 году. Если счетчика нет, то плата формируется согласно нормативу.

Корректировка может произойти, как в пользу потребителя, так и в пользу ресурсоснабжающей организации.

Приготовьтесь к долгам. Омичей предупредили о пересчете стоимости отопления
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#Евгений Игишев#Общество#Омск#Отопление#Омск РТС#Квитанции#Долг
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