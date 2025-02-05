Омичам пришли квитанции с долгом по отоплению. Объясняем почему

Posted 5 февраля, 10:43
Published 5 февраля, 10:43
Modified 5 февраля, 10:45
Updated 5 февраля, 10:45
В редакцию Города55 обратились омичи с вопросом, почему за январь пришли квитанции с долгом за услуги отопления. Так, в квартире одного из домов Центрального округа переплата составила 478 рублей 70 коп.
Дело в том, что до 1 апреля жителям города проведут корректировку начислений. Об этом ранее сообщили в «Омск РТС». Плата за отопление равномерно начисляется в течение года.
При наличии общедомового счетчика плата в 2024 году начислялась исходя значений потребления тепла в 2023 году. Если счетчика нет, то плата формируется согласно нормативу.
Корректировка может произойти, как в пользу потребителя, так и в пользу ресурсоснабжающей организации.